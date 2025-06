Pioneer AI Foundry meldet strategische Unternehmenspartnerschaft zwischen Kora AI und Standard Strategies zur Förderung der Automatisierung von Bitcoin

Vancouver, BC - 24. Juni 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG) („Pioneer“ oder das „Unternehmen“), ein agentenbasierter KI-Venture-Builder der nächsten Generation an der Schnittstelle zwischen Künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanzwirtschaft (DeFi), freut sich eine neue Enterprise Venture-Partnerschaft zwischen seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Kora AI Pte Ltd und Standard Strategies Pte Ltd. („Standard Strategies“), einem in Singapur ansässigen Technologieunternehmen, bekannt zu geben, das sich auf die strategische Vermögensverwaltung für Bitcoin für börsennotierte Unternehmen spezialisiert hat.