JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 141 Euro belassen. Gemessen am für 2026 erwarteten Gewinn je Aktie seien die Papiere des Baustoffkonzerns unterbewertet, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der für Anfang Oktober erwartete Kapitalmarkttag sei ein wesentlicher Kurstreiber für die Anteilsscheine. Die Manager würden dann die Wachstumsperspektiven der wichtigsten Geschäftsfelder erörtern./rob/la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,28 % und einem Kurs von 95,24EUR auf Tradegate (24. Juni 2025, 08:15 Uhr) gehandelt.