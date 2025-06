Aktien Frankfurt Ausblick Nahost-Waffenruhe treibt Dax an - Ölpreise fallen Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran und ein daher deutlicher Ölpreisrückgang dürften die europäischen Börsen am Dienstag kräftig nach oben treiben. Sie würden sich damit den Kursgewinnen in Fernost anschließen. Eine Stunde vor dem …