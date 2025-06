Geisel-Angehörige fordern auch Ende des Gaza-Kriegs

TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach Verkündung einer Waffenruhe im Krieg mit dem Iran fordern Angehörige israelischer Geiseln auch einen sofortigen Stopp des Gaza-Kriegs. "Wir fordern die Regierung auf, dringend Verhandlungen aufzunehmen, die alle Geiseln zurückbringen und den Krieg beenden", hieß es in einer Mitteilung des Forums der Geisel-Angehörigen. "Wer in der Lage ist, eine Waffenruhe mit dem Iran zu erreichen, kann auch den Krieg in Gaza beenden."

In der Mitteilung hieß es weiter: "Die zwölftägige Operation im Iran ist beendet - jetzt ist es Zeit, den 627 Tage andauernden Krieg zu beenden." Die Erfolge gegen den Iran seien "bedeutend und willkommen". Sie ermöglichten es Israel, "den Krieg aus einer Position der Stärke zu beenden".