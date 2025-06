Starke Carnival-Zahlen lassen TUI den Kursturbo zünden!

Die zwischenzeitliche Eskalation im Nahen Osten sowie der sprunghafte Anstieg der Rohölpreise haben Tourismusaktien in den vergangenen Tagen an das Ende vieler Kurstafeln geschickt. Das hat im MDAX vor allem die Aktie von Reiseveranstalter TUI zu spüren bekommen.

Doch auch die Anbieter von Kreuzfahrten hatten mit Verlusten zu kämpfen. Für diese stellen Treibstoffkosten einen besonders großen Ausgabenposten dar. Nach dem Waffenstillstand zwischen Israel und Iran gilt die Gefahr eines eskalierenden Konfliktes als gebannt. Das sorgte am Dienstag für kräftige Kursgewinne. Zusätzliches Öl in die Erholungsrallye haben in der US-Vorbörse die Quartalszahlen von Carnival gegossen.