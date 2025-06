Amazon bestellt 5.000 elektrische Mercedes-Vans

Torbocheck schrieb 21.06.25, 12:11

Das wichtigste Werk des schwäbischen Autoherstellers Mercedes steht weder in Sindelfingen noch in Untertürkeim oder Tuscaloosa. Kein Werk ist wichtiger als die BBAC-Fertigung in Peking. 2023 liefen hier mehr als 570.000 Fahrzeuge vom Band – mehr als irgendwo anders.

Daten und Fakten: BBAC-Werk Peking



Errichtet: 2005

Fahrzeugproduktion seither: mehr als 5.000.000 Fahrzeuge

Produzierte Modelle: A-, GLA-, GLB-, C-, E-Klasse, GLC, A-AMG, EQA, EQB, EQE SUV, EQE – insgesamt elf

Angestellte: 12.700

Roboter im Bodyshop: 4.700; 1.400 AGV – fahrerlose Transportsysteme

Betrieb: Zwei Schichten, sechs Tage, eigenes Forschungs- / Entwicklungszentrum seit 2021