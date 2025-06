85 Prozent der Fahrradkäufer schwärmen von Servicequalität (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Hannover (ots) - Der stationäre Fahrradhandel ist für die Deutschen erste

Anlaufstelle für Kauf und Reparaturen von Fahrrädern und E-Bikes. Eine aktuelle

Studie von Linexo in Zusammenarbeit mit Statista (https://www.linexo.de/presse/s

tudien/linexo-bike-studie-2025-fachhandel-werkstaetten) zeigt, dass sowohl bei

der Beratung als auch beim Service eine hohe Zufriedenheit herrscht [1]. Doch es

gibt auch Optimierungspotenzial: Bei Zusatzangeboten in der Werkstatt,

Reparaturdauer und Preistransparenz.





Rund 85 Prozent der Fahrradfahrenden sind von Beratung, Verkauf, Reparatur und

Service begeistert. Beim E-Bike fällt das Service-Urteil sogar noch besser aus,

88 Prozent sind (sehr) zufrieden. "Ob es die kompetente Beratung oder die

Probefahrt ist, vor Ort wird geboten, was gesucht wird. Kein Wunder, dass der

nahegelegene Fahrradfachhandel so beliebt ist", so Sören Hirsch, Bereichsleitung

beim Fahrradversicherer und Leasing-Anbieter Linexo, über die neuen

Studienergebnisse.



Werkstatt: Bei Reparatur zum Profi



Auch bei Schäden ist die Werkstatt mit ihrer professionellen Reparatur die erste

Wahl: Nur 19,5 Prozent der Fahrradbesitzer und 8,1 Prozent der E-Bike-Nutzenden

reparieren ihr Rad selbst. Die Bewertung der Werkstattleistungen offenbart

jedoch, dass noch Wünsche offen sind, insbesondere bei der Reparaturdauer sowie

der Nachvollziehbarkeit der Preise. Etwa jeder zehnte Fahrradkunde zeigt sich

hier unzufrieden.



"Eine Fahrradversicherung kann den Kundenwünschen hier entgegenkommen", erklärt

Sören Hirsch. "Kommt jemand mit einem Schaden am Bike in die Werkstatt und hat

den Linexo Komplettschutz, ist klar: Alle Reparaturen sind abgedeckt. Das

Finanzielle wird direkt zwischen dem Fachhandel und uns geregelt."



Gewünscht: Noch mehr Service



Extraservices, wie Inspektion, Reinigung, Ersatzrad sowie Hol- und Bringservice

werden sehr positiv bewertet. Mehr als 21 Prozent der Befragten berichteten

jedoch, dass ihnen diese Extras bislang nicht aktiv von den Werkstätten

angeboten wurden Es zeigen sich zudem Unterschiede zwischen den Geschlechtern:

Frauen werden solche Extra-Leistungen deutlich seltener angeboten als Männern.



Digitale Features im Fokus



Beim Kauf eines Bikes sind digitale Features und Geräte besonders gefragt.

Insbesondere Sicherheitsfunktionen, wie GPS-Tracker zum Diebstahlschutz,

App-gesteuerte Schlösser, automatische Lichtsteuerung und Reifendrucksensoren

werden gewünscht.



Über Linexo by WERTGARANTIE



Mit Leistungen von Leasing bis Versicherung ist Linexo der verlässliche Partner

bei allen Fragen der aktiven Mobilität. Hinter Linexo stehen Erfahrungen aus

einem Jahrzehnt Bike Leasing, über 25 Jahren Bike Versicherung und 60 Jahren

Wertgarantie Group.



Dienstrad-Leasing mit Linexo bietet Unternehmen und ihren Mitarbeitenden

praktische Lösungen für die Mobilität auf dem Fahrrad und E-Bike. Transparente

Konditionen, digitale Prozesse und ein Netzwerk von über 2.000 Partnern im

lokalen Bike Fachhandel machen Leasing mit Linexo einfach und verlässlich.



Der Linexo Komplettschutz deckt die häufigsten Schäden am Bike ab, wie

Verschleiß, Sturz, Unfall, Vandalismus, Diebstahl, unsachgemäße Handhabung und

technische Defekte. Mit einem starken regionalen Netzwerk sowie einer einfachen,

digitalen Schadenabwicklung per App und Kundenportal, sorgt Linexo dafür, dass

alle Bike-Fans sicher unterwegs bleiben.



[1] Diese Studie basiert auf einer Befragung, die in Zusammenarbeit mit Statista

durchgeführt wurde. Befragt wurden 5.006 Fahrrad- und E-Bike-Nutzerinnen und

-Nutzer ab 18 Jahren. Die bevölkerungsrepräsentative Stichprobe wurde über ein

Online-Access-Panel nach Geschlecht, Alter und Bundesland erhoben und gezielt um

Teilnehmende aus kleineren Bundesländern sowie E-Bike-Nutzende ergänzt. Die

Gesamtergebnisse wurden anschließend bevölkerungsrepräsentativ gewichtet. Der

Erhebungszeitraum lag zwischen dem 05. und 26.11.2024.



