Globales Konsortium unter der Leitung von Nexus Core Systems baut KI-Fabrik mit 500 MW erneuerbarer Energie und KI-Rechenleistung der nächsten Generation

LONDON, 24. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Eine globale Investmentgruppe unter der Leitung von Nexus Core Systems – unterstützt von Lloyds Capital, NAVER Cloud und Maroc Telecom und ausgestattet mit modernster beschleunigter Rechenleistung, Netzwerktechnologie und einer KI-nativen Infrastruktur – hat heute Pläne zum Aufbau einer fortschrittlichen KI-Infrastruktur in Marokko bekannt gegeben. Das Projekt wird die Transformation der führenden Industriezweige Marokkos unterstützen, während das Land in das Zeitalter der KI und Robotik eintritt.

NAVER Cloud wird in Zusammenarbeit mit Nexus Core Systems und Lloyds Capital die Plattform bereitstellen, um Regierungs- und Unternehmenskunden einen sicheren und souveränen Zugang zu KI-Rechenleistung zu ermöglichen. Die Rechenzentren werden mit einer modularen Infrastrukturtechnologie gebaut, die eine schnelle Bereitstellung, skalierbare Erweiterung und effiziente Wartung bei minimalem Baurisiko vor Ort ermöglicht.

Die erste Phase wird im ersten Quartal 2026 mit über 40 MW an KI-Beschleunigern der nächsten Generation für das Training großer Modelle starten. Damit wird es nach seiner Inbetriebnahme einer der größten KI-Supercomputer für Unternehmen in der Region sein. Das gesamte Programm wird im Rahmen einer strategischen Vereinbarung mit TAQA Marokko mit bis zu 500 MW aus erneuerbaren Energien betrieben, wodurch ein langfristiger, kosteneffizienter und nachhaltiger Betrieb gewährleistet ist.

NAVER wird in Zusammenarbeit mit Nexus Core Systems seine proprietäre Hyperscale-Cloud-Plattform integrieren, die die CLOVA AI-Suite, eine Zero-Trust-Sicherheitsarchitektur und regionale Datenresidenzkontrollen umfasst, um die strengen Anforderungen an Datenhoheit und Compliance in der gesamten EMEA-Region zu erfüllen.

Maroc Telecom wird als Markteinführungspartner für das Königreich Marokko fungieren und die kommerziellen Vertriebsaktivitäten über Unternehmens- und Regierungskanäle leiten. Das Unternehmen wird eine White-Label-Plattform nutzen, die auf der Infrastruktur von Nexus und der KI-Technologie von NAVER basiert, um die landesweite Einführung von KI zu unterstützen und Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen.

„Diese Zusammenarbeit wird ein wichtiger Meilenstein für die Cloud- und KI-Technologien von NAVER sein, um über Japan, Südostasien und den Nahen Osten hinaus auf den europäischen Markt zu expandieren." Wir werden unsere Kompetenzen weiter ausbauen, damit NAVER seine technologische Führungsposition sichern und eine bedeutende Rolle in der sich rasch entwickelnden globalen KI-Wertschöpfungskette spielen kann", erklärte Chae Seon Ju, President of Strategic Business bei NAVER.

„Die Investition in eine hochmoderne KI-Infrastruktur ist ein entscheidender Schritt, um die Entwicklung und Einführung von KI in der gesamten EMEA-Region zu beschleunigen. Wir sind überzeugt, dass diese Initiative wertvolle Nebeneffekte mit sich bringen wird – durch die Förderung von Weiterbildungen, die Entstehung neuer Kooperationen, die Stärkung des gesamten KI-Ökosystems und die Positionierung Marokkos als globaler Standort für souveräne KI", so Christopher Yoshida, CEO von Nexus Core Systems.

Diese Partnerschaft wird die nächste Generation von KI-gestützten Diensten und Innovationen ermöglichen, darunter das Training von Basismodellen, multimodale Inferenz, Robotik, autonomes Lernen und leistungsstarke Datenverarbeitung. Durch die Kombination der Infrastruktur von Nexus mit den Funktionen der KI-Plattform von NAVER wird das System die Bereitstellung fortschrittlicher KI-Modelle unterstützen, die die Leistung verbessern, neue Effizienzsteigerungen ermöglichen und transformative Anwendungsfälle für Unternehmen in der gesamten Region erschließen.

Die Systemarchitektur folgt weltweit anerkannten KI-Infrastrukturstandards, die in Zusammenarbeit mit führenden Ökosystempartnern entwickelt wurden.

Für Medienanfragen: info@nexuscoresystems.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2714240/Lloyds_Capital_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2714241/Nexus_Core_Systems_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/globales-konsortium-unter-der-leitung-von-nexus-core-systems-baut-ki-fabrik-mit-500-mw-erneuerbarer-energie-und-ki-rechenleistung-der-nachsten-generation-302489379.html