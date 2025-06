JEFFERIES stuft ENI auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni nach einer Unternehmensveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Präsentationen des Managements bestätigten seien Ansicht, dass der italienische Ölkonzern in seinem Sektor als Investment einzigartig sei, schrieb Giacomo Romeo am Dienstag. Eni kombiniere Wachstum im Fördergeschäft mit einer hohen Menge an verfügbaren Ressourcen und kohlenstoffarmen Geschäftseinheiten./rob/la/glVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 01:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / 01:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 13,69EUR auf Tradegate (24. Juni 2025, 09:19 Uhr) gehandelt.



