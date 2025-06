BearingPoint bringt in Zusammenarbeit mit SAP eine integrierte E-Mobility-Plattform für Flottenmanager und Betreiber von Ladestationen auf den Markt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die neue Cloud-basierte Lösung erleichtert das

Management von Elektroflotten und -infrastrukturen und ermöglicht

Kosteneffizienz, operative Transparenz und eine effektive Skalierung.



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat in Zusammenarbeit mit

SAP eine modulare, cloudbasierte Plattform auf den Markt gebracht, die dabei

hilft, das Management von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur effizienter zu

gestalten. Die auf BearingPoint ETM.next (https://bearingpoint.services/etm/de/)

basierende und in SAP E-Mobility integrierte Lösung unterstützt Flottenmanager

in Unternehmen und Gewerbebetrieben dabei, ihre Elektromobilität voranzutreiben

und ermöglicht den Betreibern von Ladestationen (CPOs) eine ganzheitliche

Verwaltung ihrer Anlagen.







einer einzigen Schnittstelle und verbessert damit sowohl die Betriebs- als auch

die Kosteneffizienz. Sie bietet End-to-End-Funktionen - vom Flotten- und

Ladekartenmanagement bis hin zur Überwachung von EVSEs (Electric Vehicle Supply

Equipment) und der Verfolgung von Ladevorgängen, einschließlich der

Bereitstellung von Daten für ESG-Berichtsanforderungen.



Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen können von den integrierten

Abrechnungs- und Rechnungsstellungsfunktionen profitieren, die sich in

bestehende IT- und SAP-Geschäftsprozesslandschaften integrieren lassen.



"Mit dieser Lösung adressieren wir einen entscheidenden Bedarf für Unternehmen,

die in einem sich schnell entwickelnden und derzeit fragmentierten Markt auf

Elektromobilität umsteigen. Die Lösung verbessert nicht nur das Management der

Ladeinfrastruktur, sondern erschließt unseren Kunden auch neue

Effizienzpotenziale und Kosteneinsparungen. Für Flottenbetreiber, die ihre

Mobilitätsstrategien zukunftssicher machen wollen, ist dies ein entscheidender

Schritt", sagt Nina London, Partnerin bei BearingPoint.



Die Lösung läuft auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP), ist

integriert in SAP E-Mobility sowie SAP S/4HANA-fähig, wodurch die Kompatibilität

mit bestehenden SAP-Landschaften und Skalierbarkeit unterstützt wird. Auf der

Grundlage von Smart-Charging-Funktionen entwickelt sich die Lösung zu einem

umfassenden System zur Optimierung der Energiekosten für das Laden von

Elektrofahrzeugen und zur Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) für

Flottenbetreiber. Die erweiterten Analysemöglichkeiten bieten wertvolle

Einblicke in das Ladeverhalten und die Routenplanung und helfen Unternehmen, die

Energiekosten weiter zu senken, die Anlagenauslastung zu maximieren und die Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Die Plattform konsolidiert das Fahrzeug- und Ladeinfrastrukturmanagement ineiner einzigen Schnittstelle und verbessert damit sowohl die Betriebs- als auchdie Kosteneffizienz. Sie bietet End-to-End-Funktionen - vom Flotten- undLadekartenmanagement bis hin zur Überwachung von EVSEs (Electric Vehicle SupplyEquipment) und der Verfolgung von Ladevorgängen, einschließlich derBereitstellung von Daten für ESG-Berichtsanforderungen.Vor allem kleine und mittelständische Unternehmen können von den integriertenAbrechnungs- und Rechnungsstellungsfunktionen profitieren, die sich inbestehende IT- und SAP-Geschäftsprozesslandschaften integrieren lassen."Mit dieser Lösung adressieren wir einen entscheidenden Bedarf für Unternehmen,die in einem sich schnell entwickelnden und derzeit fragmentierten Markt aufElektromobilität umsteigen. Die Lösung verbessert nicht nur das Management derLadeinfrastruktur, sondern erschließt unseren Kunden auch neueEffizienzpotenziale und Kosteneinsparungen. Für Flottenbetreiber, die ihreMobilitätsstrategien zukunftssicher machen wollen, ist dies ein entscheidenderSchritt", sagt Nina London, Partnerin bei BearingPoint.Die Lösung läuft auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP), istintegriert in SAP E-Mobility sowie SAP S/4HANA-fähig, wodurch die Kompatibilitätmit bestehenden SAP-Landschaften und Skalierbarkeit unterstützt wird. Auf derGrundlage von Smart-Charging-Funktionen entwickelt sich die Lösung zu einemumfassenden System zur Optimierung der Energiekosten für das Laden vonElektrofahrzeugen und zur Senkung der Gesamtbetriebskosten (TCO) fürFlottenbetreiber. Die erweiterten Analysemöglichkeiten bieten wertvolleEinblicke in das Ladeverhalten und die Routenplanung und helfen Unternehmen, dieEnergiekosten weiter zu senken, die Anlagenauslastung zu maximieren und die