Matador Technologies erhält bedingte Genehmigung für die Änderung seines Geschäftsmodells

- Die TSX Venture Exchange erteilt Matador die bedingte Genehmigung für die Änderung des Geschäftsmodells („Change of Business“ / „COB“) zu einem hybriden „Technologie- und Investment“-Emittenten, vorbehaltlich der Erfüllung der Anforderungen und Bedingungen der TSXV durch das Unternehmen.

- Ermöglicht Matador, als reines Bitcoin-Ökosystem-Unternehmen zu agieren, das sich auf das Halten, Erwerben und Investieren in Bitcoin und digitale Vermögenswerte konzentriert, vorausgesetzt, das Unternehmen erhält die endgültige Genehmigung der TSXV für die COB.

- Eröffnet die Möglichkeit, die Bitcoin-Treasury-Strategie zu skalieren, Kapital in das Bitcoin-Ökosystem zu investieren und global zu expandieren, vorausgesetzt, das Unternehmen erhält die endgültige Genehmigung der TSXV für die COB und die Genehmigung der TSXV für die globale Expansion.

- Versetzt Matador in die Lage, seine geplante Investition in HODL Systems, eines der ersten Unternehmen für digitale Vermögenswerte in Indien, umzusetzen, vorausgesetzt, das Unternehmen erhält die bedingte Genehmigung der TSXV für dieses Investment.

Toronto, den 23. Juni 2025 / IRW-Press / Matador Technologies Inc. („Matador” oder das „Unternehmen”) (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3) freut sich bekannt zu geben, dass es von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) die bedingte Genehmigung erhalten hat, seine zuvor angekündigte Änderung der Geschäftstätigkeit („COB“) zu einem hybriden „Technologie- und Investment“-Emittenten gemäß der Definition in den Richtlinien der TSXV durchzuführen, vorbehaltlich der Erfüllung der Anforderungen und Bedingungen der TSXV durch das Unternehmen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die COB am oder um den 4. Juli 2025 abgeschlossen sein wird.

Unter der Annahme, dass das Unternehmen die Anforderungen und Bedingungen der TSXV in Bezug auf die COB erfüllt, wird Matador in der Lage sein, sein Geschäftsmodell um Aktivitäten zu erweitern, die mit seiner Anlagepolitik und den Vorschriften der TSXV im Einklang stehen, darunter der Erwerb und die Verwaltung von Bitcoin sowie Investitionen in Bitcoin-bezogene Technologien und Infrastruktur. Die neue Struktur verschafft dem Unternehmen eine größere operative Flexibilität im Bereich der digitalen Vermögenswerte.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg“, sagte Deven Soni, Chief Executive Officer von Matador Technologies. „Mit der bedingten Genehmigung sind wir einen Schritt näher daran, unsere Bitcoin-Treasury-Strategie voranzutreiben und Bitcoin-native Innovationen weltweit zu unterstützen - vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV.“

Was die Änderung der Geschäftstätigkeit ermöglicht

Vorausgesetzt, dass das Unternehmen die endgültige Genehmigung des COB durch die TSXV erhält, wird Matador in der Lage sein:

• seine Bitcoin-Akkumulationsstrategie voranzutreiben und dabei einen strukturierten Ansatz als börsennotierter Emittent anzuwenden;

• Kapitalbeteiligungen an Bitcoin-fokussierten Unternehmen und Technologien zu tätigen, darunter Verwahrung, Mining, Tokenisierung und damit verbundene Infrastruktur;

• Weiterentwicklung seiner „Digital Gold“-Plattform, beginnend mit seiner „Grammies“-Produktlinie, die physisches Gold mit Einträgen in der Bitcoin-Blockchain verknüpft;

• Kapitaleinsatz in ausgewählten internationalen Märkten wie Indien, wo die Nutzung digitaler Vermögenswerte und die Nachfrage nach Gold gut etabliert sind;

• Flexibleres Agieren im gesamten Bitcoin-Ökosystem.

Die Änderung der Geschäftstätigkeit unterliegt der Zustimmung der Aktionäre, der endgültigen Genehmigung durch die TSXV und der Einreichung der üblichen Unterlagen. Eine Einreichungserklärung bezüglich der Änderung der Geschäftstätigkeit wurde auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca unter dem Profil des Unternehmens eingereicht.

Erschließung des indischen Marktes

Unter der Annahme, dass das Unternehmen die endgültige Genehmigung der TSXV für die Änderung der Geschäftstätigkeit und die bedingte Genehmigung für die Investitionstransaktion bei HODL Systems („HODL“) erhält, wird Matador in der Lage sein, sein Engagement im globalen Ökosystem für digitale Vermögenswerte zu erhöhen.

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung wird sich Matador zu einer Aktienoptionsstruktur verpflichten, die dem Unternehmen bei vollständiger Ausübung der Optionen eine Beteiligung von bis zu 24 Prozent an HODL Systems („HODL“) verschaffen könnte.

Diese Investition wird den Einstieg von Matador in Indien - einem der weltweit am schnellsten wachsenden Märkte für Technologie, Gold und digitale Vermögenswerte - festigen. Mit einem Durchschnittsalter der Bevölkerung unter 30 Jahren, einer vorrangigen Nutzung mobiler Geräte und dem weltweit größten privaten Goldmarkt ist Indien für Matador ein idealer Standort, um sowohl sein Produkt „Digital Gold“ als auch seine Strategie für digitale Vermögenswerte zu skalieren. HODL Systems spiegelt die These von Matador wider, indem es eine Bilanzstrategie für digitale Vermögenswerte umsetzt und eine Schnittstelle für die Lizenzierung der Infrastruktur von Matador auf dem indischen Subkontinent bietet.

„Wir glauben, dass HODL Systems genau die Art von infrastrukturorientierter Bitcoin-Strategie widerspiegelt, die wir unterstützen möchten“, sagte Mark Moss, Chief Visionary Officer bei Matador. „Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung würde diese Investition den Eintritt von Matador in einen der weltweit aktivsten Märkte für digitale Vermögenswerte unterstützen.“

Die Investition in HODL unterliegt weiterhin der Genehmigung durch die TSXV.

Aufbau eines globalen Bitcoin-Ökosystems

Das von Matador vorgeschlagene Geschäftsmodell ist von anderen börsennotierten Emittenten wie Metaplanet Inc. (TYO: 3350) beeinflusst, einem japanischen Unternehmen, das ein Bitcoin-Treasury-Modell implementiert hat. Metaplanet verfolgt Strategien zur Kapitalbildung und zum Erwerb von Bitcoin innerhalb eines regulierten öffentlichen Marktrahmens in Japan, wo das institutionelle Interesse an Bitcoin wächst und die Geldpolitik weiterhin sehr akkommodierend ist.

Matador sieht Parallelen zwischen diesen Bedingungen und denen, die sich in Indien abzeichnen, wo Inflationsdruck, ein wachsendes Interesse an alternativen Vermögenswerten und zunehmende regulatorische Klarheit in Bezug auf digitale Vermögenswerte zu einem erneuten Interesse an Bitcoin als Wertanlage führen. Darüber hinaus schaffen Indiens robuster Technologiesektor und die expandierenden Kapitalmärkte günstige Bedingungen für eine auf Bitcoin ausgerichtete Unternehmensstrategie.

Vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV beabsichtigt Matador, einen ähnlichen Ansatz in ausgewählten Ländern zu verfolgen, darunter Indien, wo es Bitcoin-native Unternehmen und die Entwicklung der Infrastruktur verantwortungsbewusst unterstützen kann.

„Diese bedingte Genehmigung ist ein wichtiger Meilenstein in unserem Plan, Bitcoin als Teil unserer Finanzstrategie zu halten und in Bitcoin zu investieren“, sagte Deven Soni, Chief Executive Officer von Matador Technologies. „Vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV bringt uns dies der Investition von Kapital in Unternehmen näher, die die Kerninfrastruktur im gesamten Bitcoin-Ökosystem aufbauen.“

Strategische Berater unterstützen die Umsetzung

Um diese nächste Wachstumsphase zu unterstützen, hat Matador kürzlich einen strategischen Beirat gebildet, der sich aus Branchenführern mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Bitcoin, Gold und globale Kapitalmärkte zusammensetzt. Dem strategischen Beirat gehören an:

David Bailey , CEO von BTC Inc., General Partner bei UTXO Management, LLC und Gründungspartner der auf Bitcoin spezialisierten Holdinggesellschaft Nakamoto (NASDAQ:NAKA). Bailey bringt umfangreiche Erfahrungen aus seiner Führungsrolle bei Bitcoin for Corporations - einer in Zusammenarbeit mit MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) entwickelten Plattform - und seiner frühen Beteiligung an der Bitcoin-Strategie von Metaplanet in Japan mit.

Brad Mills , ein Bitcoin-Unternehmer und Investor, der für seine aktive Rolle in der frühen Phase der Bitcoin-Infrastruktur und bei Investitionen in digitale Vermögenswerte bekannt ist.

Dave Forestell , eine Führungskraft im Bereich Recht und Regulierung mit fundierten Kenntnissen in den Bereichen Rohstoffe, Kapitalmarkt und Politik. Er ist Vorsitzender der Alcohol and Gaming Commission of Ontario und leitete zuvor iGaming Ontario.

Diese Berater bieten Matador eine einzigartige Mischung aus strategischen Einblicken, indem sie institutionelles Wissen über Bitcoin-Kapitalmärkte, traditionelle Goldinfrastruktur und grenzüberschreitende regulatorische Rahmenbedingungen kombinieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt

Sunny Ray

President

Telefon: +1 647-496-6282

E-Mail: sunny@matador.network

Über Matador Technologies Inc.

Matador Technologies Inc. (TSXV: MATA, OTCQB: MATAF, FWB: IU3) ist ein börsennotiertes Unternehmen im Bereich des Bitcoin-Ökosystems, das sich auf den Besitz von Bitcoin als primäres Finanzinstrument und die Entwicklung von Produkten zur Verbesserung des Bitcoin-Netzwerks konzentriert. Die Strategie von Matador kombiniert den strategischen Aufbau von Bitcoin-Beständen, die Entwicklung von Bitcoin-nativen Produkten und die Beteiligung an der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung des langfristigen Shareholder Value bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Kapitaleffizienz liegt.

Matador hat kürzlich seine globale Präsenz durch eine Investition in HODL Systems, eines der ersten Unternehmen für digitale Vermögenswerte in Indien, ausgebaut und sich damit einen Anteil von bis zu 24 Prozent gesichert. Diese Investition stärkt die Position von Matador als eines der führenden Bitcoin-Finanzunternehmen und unterstreicht sein Engagement für die weltweite Einführung von Bitcoin als Reservewährung.

Mit einer Bitcoin-First-Strategie und einem klaren Fokus auf Innovation gestaltet Matador die Zukunft der Finanzinfrastruktur auf Bitcoin.

Besuchen Sie uns online unter www.matador.network.

Risikohinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH DER REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (WIE DIESER BEGRIFF IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE DEFINIERT IST) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER MITTEILUNG.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen - Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung der Treasury-Management-Strategie des Unternehmens, dem Erhalt behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Aktionäre sowie der Einführung seiner mobilen Anwendung in der derzeit vorgeschlagenen Form oder überhaupt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich in Bezug auf den potenziellen Erwerb von Bitcoin und/oder US-Dollar, die Preisgestaltung solcher Akquisitionen und den Zeitpunkt zukünftiger Aktivitäten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die bei der Erstellung dieser Informationen verwendet wurden, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen angesehen wurden, sich als ungenau erweisen können und daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden sollte.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite!

