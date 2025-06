Milliardengeschäft Suchmaschine: Kann ChatGPT Google den Rang ablaufen?

Auch Google spuckt auf Suchanfragen inzwischen auch KI-Zusammenfassungen aus. Dieser "AI Overview" beantwortet ähnlich wie ChatGPT Fragen ausführlich. Zwar kann Google so noch gezieltere, relevante Werbung einblenden, allerdings dürfte die Zahl der Klicks sinken, wenn Nutzer schon eine Antwort auf ihre Suchanfrage finden, ohne eines der Suchergebnisse anklicken zu müssen.

Der Suchmaschinen-Platzhirsch Google steht nach mehr als 20 Jahren unangefochtener Dominanz an einem Wendepunkt. Spätestens der Start von ChatGPT im November 2022 hat dieses hochlukrative Geschäftsmodell auf den Kopf gestellt. Während Google seine Websuche mit Werbung finanziert, setzen KI-Chatbots wie ChatGPT auf Abo-Modelle.

Immer mehr Tech-Giganten greifen nach dem Suchen-Kuchen, den Google bislang fast für sich alleine hat. Meta könnte bald mit einer eigenen KI-Assistentin Millionen von Nutzern erreichen, während Amazon bereits eine KI entwickelt hat, die über mehrere Plattformen hinweg einkaufen kann. Dies gefährdet Googles langjährige Wettbewerbsvorteile im Bereich der Suchmaschinen-Indexierung und -Verteilung. Allerdings kann sich der Marktführer bislang noch auf sein marktbeherrschendes Ökosystem mit Google Maps, Gmail, YouTube und dem Chrome Browser verlassen. Die Produkte sind längst im Alltag der meisten Internetnutzer verankert.

Auch die reinen Zahlen bestätigen diese haushohe Dominanz des Marktes. Während Google Tag für Tag rund 13 Milliarden Suchanfragen beantwortet, sind es bei ChatGPT nur 1 Milliarde. Doch der Verfolger holt auf, und könnte die Dynamiken am Markt nachhaltig verändern. Die Analysten der Bank of America haben Googles Rolle in dieser neuen Welt der Websuche analysiert.

Obwohl Google nach wie vor über enorme Ressourcen und technische Expertise verfüge, müsse das Unternehmen seine Strategie anpassen. Das Vertrauen auf eine breite Produktpalette mit mehr als 500 Millionen Nutzern weltweit könnte dabei helfen, KI-basierte Dienste zu monetarisieren. "Wenn man davon ausgeht, dass 70 Prozent der US-Konsumenten KI-Tools zu einem Durchschnittspreis von 20 US-Dollar pro Monat abonnieren, ergibt sich ein jährliches Marktpotenzial von 50 Milliarden US-Dollar", rechnet BofA-Analyst Justin Post vor.

Doch Google stehe zunächst einmal vor der Herausforderung, mit den Entwicklungen in der KI- und App-Technologie Schritt zu halten. Die Konkurrenz dürfte darüber hinaus auch den Druck auf das Umsatzwachstum erhöhen. Trotzdem behält der Analyst seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 200 US-Dollar bei.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 144,7EUR auf Tradegate (24. Juni 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.





