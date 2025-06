Aktien Frankfurt Eröffnung Nahost-Waffenruhe und fallende Ölpreise treiben an Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran hat die europäischen Börsen am Dienstag kräftig nach oben getrieben. Während am Ölmarkt die Notierungen einbrachen, herrschte unter den Anlegern am Aktienmarkt im Gegenzug Erleichterung. Auch in Fernost …