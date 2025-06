Israels Märkte feiern Waffenruhe – Schekel und TA-35 gehen steil, DAX auch

Die Finanzmärkte in Israel reagierten mit deutlichen Kursgewinnen auf das Zustandekommen einer Waffenruhe mit dem Iran. Nach der offiziellen Bestätigung des Waffenstillstands verzeichneten Aktien, Anleihen und die Landeswährung teils kräftige Zugewinne und zählten damit zu den Top-Performern unter den Schwellenländern.

Der Leitindex TA-35 der Tel Aviver Börse stieg zeitweise um 1,4 Prozent und setzte damit seine Erholungsrally fort. Bereits im Juni hatte das Börsenbarometer deutlich zugelegt und steuert nun auf den dritten Gewinnmonat in Folge zu. Auch am Devisenmarkt setzte ein Stimmungsumschwung ein. Der israelische Schekel kletterte um 1,6 Prozent gegenüber dem US-Dollar und erreichte den höchsten Stand seit Februar 2023; damit war die israelische Währung am Dienstag die am stärksten performende unter den 31 meistgehandelten Schwellenländerwährungen.