Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 95 Euro

imperatom schrieb 23.12.24, 16:42

Die Ergebniseintrübng lag ja an den Lohnerhöhungen. Die werden bleiben, aber sie werden konstant sein. Das heißt, es wird nicht so sein,d ass uns auch in Q1 und Q2 40 Prozent weniger EPS begegnen werden, sondern eher auch je 70 Cent weniger - wobei das eine recht pessimistische Annahme ist, denn Lohnerhöhungen gibt es ständig und Hornbach erhöht im Gegenzug ja auch sukzessive seine Preise, nur eben nicht so sprunghaft wie der Effekt jetzt eintrat. Lass uns mal 10 Euro EPS im laufenden Geschäftsjahr sehen und im nächsten Jahr dann 10 oder 11, je nach Wiederbelebung der Baukonjunktur dank sinkender Zinsen.



Ein solches EPS für gut 70 Euro kaufen zu können, finde ich sehr günstig.