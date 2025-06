ManpowerGroup Global Talent Barometer 2025 / Jeder dritte Arbeitnehmende fürchtet Jobverlust in den nächsten sechs Monaten / Junge Generation ist verunsichert (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Geringe Jobzufriedenheit: Junge Generationen zeigen hohe Wechselbereitschaft

- Höchster Stresslevel bei Topmanagement, Gen Z und systemrelevanten Berufen

- Männer sind bei der Jobsuche optimistischer als Frauen



Trotz solider Zufriedenheit im Job steigt der Stresspegel in deutschen

Unternehmen weiter an. Vor allem junge Berufstätige blicken zunehmend skeptisch

auf ihre Entwicklungschancen im eigenen Unternehmen und denken häufiger über

einen Wechsel nach. Ein Drittel der Befragten (33 Prozent) rechnet damit, seinen

Arbeitsplatz in den kommenden sechs Monaten zu verlieren. Besonders betroffen:

Millennials und die Generation Z mit jeweils 43 Prozent - im Topmanagement sind

es sogar 59 Prozent. Das zeigt das neue Global Talent Barometer der

ManpowerGroup. Weitere Erkenntnisse: Technologie verunsichert. Viele Befragte

der Gen Z und Millennials fürchten schon heute, dass ihre Jobs entweder

kurzfristig durch neue Technologien ersetzt werden oder ihre Fähigkeiten

veralten.









"Der Fortschritt der KI bedeutet, dass jedes Unternehmen sich wandeln muss, um

zu überleben und erfolgreich zu sein. Doch digitale Transformation betrifft

ebenso sehr die Menschen wie die Technologie", kommentiert Becky Frankiewicz,

Chief Commercial Officer der ManpowerGroup , die Ergebnisse des Reports. "Die

Zukunft der Arbeit dreht sich nicht um Kontrolle, sondern um Partnerschaft. Wenn

Unternehmen in Menschen investieren, investieren Menschen zurück. Und genau

jetzt wünschen sich Menschen mehr - mehr Ausgewogenheit, mehr Flexibilität, mehr

Menschlichkeit und vor allem: mehr Entwicklung."



Der Bericht, für den zwischen dem 14. März und dem 11. April 2025 mehr als

13.000 Beschäftigte in 19 Ländern (davon 1.006 in Deutschland) befragt wurden,

misst drei zentrale Dimensionen der Arbeitszufriedenheit: Well-Being,

Jobzufriedenheit und Zuversicht im Job. Die daraus abgeleiteten Indizes bieten

Arbeitgebern wichtige Hinweise auf die Stimmungslage in der Belegschaft und

dienen als Kompass für modernes Talentmanagement.



Deutschland liegt mit einem Gesamtwert von 68 Prozent exakt im globalen

Durchschnitt. Der Well-Being-Index verbessert sich leicht auf 67 Prozent (2024:

65 Prozent), der Zufriedenheitsindex büßt hingegen 2 Prozentpunkte zum Vorjahr

ein und liegt nun bei 62 Prozent. Der Zuversichtsindex liegt unverändert bei 76

Prozent, was ein grundsätzliches Vertrauen in die eigene Kompetenz

widerspiegelt. Der Gesamtindex (68 Prozent) ist ebenfalls identisch mit dem

Vorjahreswert.



