XPPen geht eine Partnerschaft mit dem Annecy International Animation Film Festival ein, um den ersten XPPen Award für Abschlussfilme ins Leben zu rufen und damit die nächste Generation von Talenten zu fördern

LOS ANGELES, 24. Juni 2025 /PRNewswire/ -- XPPen, die führende Marke für digitale Kunstinnovationen, freut sich, ihre Partnerschaft mit dem Annecy International Animation Film Festival 2025 bekannt zu geben, um den ersten XPPen Award für einen Abschlussfilm zu etablieren. Diese Initiative zielt darauf ab, aufstrebende Talente in der Animationsbranche zu fördern und junge Kreative aus aller Welt zu unterstützen. In diesem Jahr wurde der Preis an Haoyuan ZHU und Jiali TAN aus China für ihre herausragende Arbeit „Won't Be Here" verliehen.

„Wir müssen den Stimmen der neuen Generation mehr Gehör verschaffen. Wenn Kreative am entscheidenden Anfang ihrer Karriere sichtbar gemacht werden, haben ihre Geschichten das Potenzial, die kreative Welt zu prägen", erklärte Amy Yuan, Marketingsdirektorin von XPPen, die Motivation für die Einrichtung dieses Preises. „Wir freuen uns sehr, auch beim diesjährigen Festival wieder so herausragende Arbeiten zu sehen. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner und Kreativen!"