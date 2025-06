Colt DCS veröffentlicht Nachhaltigkeits-Highlights-Bericht 2024

Der Rechenzentrumsanbieter reduzierte zudem seine absoluten Treibhausgasemissionen (Scope 1, 2 und 3, marktbasiert) um 32 % im Vergleich zum Basisjahr 2019 und baute gleichzeitig seine globale Präsenz durch die Eröffnung neuer Standorte in Osaka Keihanna (Japan) und Mumbai (Indien) weiter aus.

Heute betreibt das Unternehmen 13 Rechenzentren in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, weitere 19 Anlagen sind in der Entwicklung. Im Jahr 2024 startete Colt DCS ein großes Joint Venture mit RMZ Infrastructure in Indien, das das Wachstum und die Kapazität des Rechenzentrumsanbieters in Märkten mit hoher Nachfrage beschleunigt.

Scope-2-Emissionen (marktbasiert) wurden durch die Beschaffung von 100 % erneuerbarem Strom auf Null reduziert. Scope-3-Emissionen, die 98 % des gesamten CO2-Fußabdrucks des Unternehmens im Jahr 2024 ausmachen, sanken im Vergleich zum Basisjahr um 26 %.

Darüber hinaus konnte Colt DCS als Teil der Colt Group in seiner EcoVadis-Einreichung 2024 die Platin-Bewertung behaupten. Damit gehört der Rechenzentrumsanbieter zum dritten Jahr in Folge zu den besten 1 % der Unternehmen, die hinsichtlich Umwelt, Gesellschaft und integren Handelns (ESG) bewertet wurden.

Im Jahr 2024 wurde das Unternehmen bei den Data Center Solutions (DCS) Awards als „Bester Colocation-Anbieter für Nachhaltigkeitsinnovation des Jahres" ausgezeichnet. Die Anerkennung würdigt die Bereitstellung nachhaltiger Rechenzentrumslösungen von Colt DCS, die auf die Kundenbedürfnisse, die ESG-Strategie und umfassendere Nachhaltigkeitsinitiativen abgestimmt sind.