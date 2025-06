Gut jede fünfte Person kann sich keine Woche Urlaub leisten

WIESBADEN (ots) - In den Sommerferien eine Woche verreisen - das ist für viele

Menschen in Deutschland kaum möglich. Im Jahr 2024 lebte gut jede fünfte Person

(21 %) in einem Haushalt, der sich nach eigenen Angaben keine einwöchige

Urlaubsreise leisten konnte. Das waren 17,4 Millionen Menschen. Wie das

Statistische Bundesamt anhand der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen

(EU-SILC) mitteilt, war der Anteil damit geringfügig niedriger als im Jahr

zuvor. Im Jahr 2023 sahen sich noch 23 % der Bevölkerung finanziell außer

Stande, für eine Woche Urlaub zu verreisen.



Personen in Alleinerziehenden-Haushalten besonders betroffen





Alleinerziehenden fehlt besonders häufig das Geld für einen Urlaub: 38 % der

Alleinerziehenden und ihrer Kinder konnten sich im Jahr 2024 nach eigenen

Angaben keine einwöchige Urlaubsreise leisten. Auch unter Alleinlebenden war der

Anteil mit 29 % überdurchschnittlich hoch. Am seltensten waren dagegen zwei

Erwachsene betroffen, die ohne Kinder in einem Haushalt lebten (15 %). Bei zwei

Erwachsenen mit einem oder mehreren Kindern im Haushalt lag der Anteil bei 19 %.

Hier hängt es stark von der Zahl der Kinder ab, ob man sich eine Urlaubsreise

leisten kann oder nicht. Hatten 16 % der Personen in Haushalten mit zwei

Erwachsenen und einem oder zwei Kindern kein Geld für eine solche Reise, so traf

dies auf 29 % der Personen in Haushalten mit zwei Erwachsenen und mindestens

drei Kindern zu.



EU-weit große Unterschiede



EU-weit lebte im Jahr 2024 gut ein Viertel der Bevölkerung in Haushalten (27 %),

die sich keine einwöchige Urlaubsreise leisten können. Deutschland lag somit

nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat unter dem Durchschnitt

aller Staaten der Europäischen Union (EU). Am seltensten war die Bevölkerung in

Luxemburg (9 %), Schweden (12 %) und den Niederlanden (13 %) betroffen.

Vergleichsweise selten hatten dagegen Menschen in Rumänien genug Geld für den

Urlaub: 59 % konnten sich dort nach eigenen Angaben keine solche Reise leisten.

Hoch war der Anteil der betroffenen Bevölkerung auch in Griechenland mit 46 %

und in Bulgarien mit 41 %.



Methodische Hinweise:



Die Ergebnisse entstammen der europäischen Gemeinschaftsstatistik über Einkommen

und Lebensbedingungen (European Union Statistics on Income and Living

Conditions, EU-SILC). Bei den hier angegebenen Ergebnissen für 2024 handelt es

sich um Endergebnisse, basierend auf dem Mikrozensus-Hochrechnungsrahmen aus dem

Zensus 2011. EU-SILC ist die amtliche Hauptdatenquelle für die Messung von

Armutsgefährdung und Lebensbedingungen in Deutschland und der Europäischen

Union. In Deutschland ist die Erhebung seit dem Jahr 2020 als Unterstichprobe in

den Mikrozensus integriert. Aufgrund der damit verbundenen umfangreichen

methodischen Änderungen ist ein Vergleich der Ergebnisse ab 2020 mit den

Vorjahren nicht möglich. Ausführliche Informationen hierzu bietet eine

Sonderseite im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.



Bei der Erhebung wird abgefragt, ob sich der Haushalt finanziell leisten kann,

mindestens eine Woche pro Jahr Urlaub woanders als zu Hause zu verbringen. Dazu

zählt auch Urlaub bei Freunden/Verwandten oder in der eigenen Ferienunterkunft.

Diese Selbsteinschätzung der Haushalte ist eines der Kriterien zur Messung der

materiellen und sozialen Entbehrung (Deprivation).



Kinder sind hier sowohl Minderjährige im selben Haushalt als auch Personen im

Alter von 18 bis unter 25 Jahren, sofern sie ökonomisch abhängig sind.



