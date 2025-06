Ausländische Direktinvestitionen in Osteuropa schrumpfen um ein Viertel

Wien (ots) - Direktinvestitionen auf Fünfjahrestief; deutsche Investoren

verlieren Interesse, österreichische zurückhaltend; China größter Neuinvestor;

Auslaufmodell "verlängerte Werkbank"



Internationale Investoren scheuen zunehmend Investitionen in Mittel-, Ost- und

Südosteuropa. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Bericht des Wiener Instituts

für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) über die in der Region

getätigten und angekündigten ausländischen Direktinvestitionen (Foreign Direct

Investment - FDI).





Gegenüber dem Jahr 2023 sanken die ausländischen Direktinvestitionen in Mittel-,Ost- und Südosteuropa im vergangenen Jahr um insgesamt rund ein Viertel von etwa100 Milliarden Euro auf gut 75 Milliarden Euro. Auch in den EU-Mitgliedern derRegion lief es mit einem Minus von 24% schlecht. Besonders negativ verlief dieEntwicklung in Polen (-48%), aber auch Rumänien scheint an Attraktivität fürausländische Investoren zu verlieren (-15%). "Die Krise der deutschen Industrieund die Unsicherheiten in Bezug auf Donald Trumps zweite Amtszeit alsUS-Präsident schlugen im vergangenen Jahr offenbar voll auf die Region durch",sagt Olga Pindyuk, Ökonomin am wiiw und Autorin des Berichts. Im negativen Trendlag auch die Ukraine mit einem Minus von rund 26%, wobei die dortige Situationangesichts des russischen Angriffskrieges gegen das Land natürlich einSonderfall ist.Trotzdem gibt es auch positive Ausnahmen. Tschechien (+7,9%), Kroatien (+38,7%),Ungarn (+5,1%), Litauen (+28,8) und die Slowakei (rund zehnmal mehr als im Jahrdavor) verzeichneten Zuwächse, was zum Teil aber auf einzelne Großprojektezurückzuführen ist, die die Statistik etwas verzerren. Beispiele dafür sind dieInvestitionen chinesischer Firmen in die Produktion von Elektroautos undBatterien in der Slowakei und in Ungarn. Auch die sechs Staaten am Westbalkan(+17,4%) - allen voran Serbien und Nordmazedonien - und die Türkei (+5,5%)konnten 2024 mehr ausländische Direktinvestitionen anziehen. Das ändert abernichts am negativen Gesamttrend.Aktuelle Daten zu angekündigten ausländischen Greenfield-Investitionen - also zuneuen Projekten auf der grünen Wiese - deuten darauf hin, dass sich dieSituation im heurigen Jahr weiter verschlechtert hat. Sowohl die Anzahl derangekündigten neuen Projekte (-26% gegenüber dem Q1 2024) als auch das zugesagteKapital (-55% gegenüber dem Q1 2024) befanden sich im ersten Quartal 2025 aufeinem neuen Fünfjahrestief. "Das lässt den Schluss zu, das ausländischeInvestoren derzeit noch weniger Vertrauen in die Region haben als zu Beginn derCovid-Krise oder der russischen Invasion in der Ukraine", analysiert Pindyuk.