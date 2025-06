UBS stuft NIKE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 56 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Jay Sole präsentierte am Montagabend zehn Fragen, die er dem Management der Amerikaner in der Telefonkonferenz nach dem Quartalsbericht stellen will. Das Ziel sei herauszufinden, wie ein Nike-Rebound aussehen könne./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2025 / 23:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 52,92EUR auf Tradegate (24. Juni 2025, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A