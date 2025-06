20 Jahre Wiener Börse Akademie: Finanzbildung für Generationen

Die Wiener Börse Akademie, heute größter

Börsen-Seminaranbieter Österreichs, entstand 2005 als Initiative von WIFI Management Forum und Wiener Börse AG.

Wien (APA-ots) - Die Wiener Börse Akademie feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen und

blickt dabei auf zwei Jahrzehnte erfolgreicher Finanzbildung zurück. Gegründet am 1. Juli 2005 als gemeinsame Initiative des WIFI Management Forums und der Wiener Börse AG, verfolgt die Akademie seit Beginn ein zentrales Ziel: fundiertes Finanzwissen für die breite Bevölkerung zugänglich zu machen und damit einen aktiven Beitrag zur Financial Literacy in Österreich zu leisten. "Finanzwissen ist die Grundlage für eigenverantwortliche finanzielle Entscheidungen - egal ob beim Vermögensaufbau oder bei der Altersvorsorge. Mangelndes Wissen kommt langfristig teuer zu stehen", betont Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien. "Unser Angebot richtet sich an Einsteiger genauso wie an erfahrene Anlegerinnen und Anleger."