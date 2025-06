IKEA bringt die Energiewende für ab 1.229 Euro auf den Balkon (FOTO)

Hofheim-Wallau (ots) -- Erschwinglichkeit trifft Nachhaltigkeit : IKEA bietet aktuell in Kooperationmit Svea Solar das günstigste Komplettangebot für steckfertigeBalkonkraftwerke mit erweiterbarem Stromspeicher. Im Segment vergleichbarerSysteme ist IKEA, inklusive 15 % Rabatt für IKEA Family und IKEA BusinessNetwork Mitglieder, der günstigste Anbieter am deutschen Markt.- Für die Vielen : Auch Mieter:innen und kleinen Unternehmen wird damit derEinstieg in die Eigenstromversorgung ermöglicht.- Flexibel kombinierba r: Lässt sich mit EcoFlow-Modulen zu einem individuellenEnergiesystem für Balkon, Garten oder Carport erweitern.- Die DIY-Energielösungen sind Teil eines wachsenden IKEA-Energieportfolios fürein nachhaltigeres Zuhause.Kleine Anlage, große Wirkung: IKEA bietet ab sofort, in Partnerschaft mit SveaSolar, steckfertige Solarlösungen für Balkon, Carport, Hausfassade oder Gartenan und zeigt, wie einfach und erschwinglich der Einstieg in die Solarenergiesein kann. Der Launch der Balkonkraftwerke trifft damit einen gesellschaftlichenNerv: Steigende Energiepreise und der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit bewegenviele Menschen - vor allem in den Städten. Dazu kommt: Der Sommer ist da, dieSonne scheint, und der Zeitpunkt ist ideal, um selbst Strom zu erzeugen.Politische Förderungen und vereinfachte Netzanschlüsse erleichtern zusätzlichden Einstieg.Strom erzeugen und einspeisen - auch ohne eigenes HausdachMit der Einführung des Produkts startet das Unternehmen seine ersteEnergielösung im "Do it yourself"-Prinzip - als Teil des erweiterten Angebotsnachhaltiger Produkte. "Mit unseren Balkonkraftwerken machen wir einen weiterenSchritt auf dem Weg, nachhaltiges Leben für die Vielen möglich zu machen", sagtWalter Kadnar, CEO & CSO von IKEA Deutschland. "Gerade für Mieter:innen ohneZugang zu einer eigenen Dachfläche bieten wir jetzt einen einfachen Einstieg indie Solarenergie - flexibel, erschwinglich und erweiterbar."Modulare Speicherlösung für maximale FlexibilitätDie Balkonkraftwerke der Produktreihe EcoFlow STREAM umfassen modulare, tragbareEnergiespeicher, die sich flexibel mit passenden Eco-Flow-Komponenten wiePhotovoltaikmodulen, Powerstations oder Smart-Plug-Lösungen kombinieren lassen.Selbst größere Haushaltsgeräte wie Wasch- oder Spülmaschinen können sonetzunabhängig betrieben werden. "Das System ist leistungsstark und soforteinsatzbereit, ohne aufwendige Installation", so Taner Karacan, Geschäftsführervon Svea Solar Deutschland. "IKEA und Svea Solar ist es wichtig, Lösungen füralle Montagesituationen anzubieten: egal ob Balkon, Fassade, Flachdach oder