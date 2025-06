Israel-Iran-Waffenstillstand, Gold und Öl fallen, Kampf um Zinsen!

Ein (brüchiger?) Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel bringt Öl und Gold stark unter Druck - Öl nun tiefer als kurz vor Beginn des Krieges zwischen Israel und Iran, der Nasdaq (auf Future-Basis) sogar höher. Das ist das typische Muster an den Märkten, das wie schon von Trump kennen: es entsteht ein neues Problem, dieses Problem wird gelöst oder abgemildert - und die Märkte stehen höher als zuvor! Der Waffenstillstand entstand unter Vermittlung von Katar - also das Land, das der Iran gestern noch beschossen hatte. Wird das alles halten? Heute im Fokus Fed-Chef Powell und seine Anhörung vor dem US-Kongress - was sagt er zu den Zinsen? Gestern hatte mit Bowman das nächste Fed-Mitglied eine Senkung der Zinsen bereits im Juli ins Spiel gebracht - und damit den Fed-Chef weiter unter Druck gebracht..

