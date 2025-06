Northvolt wird Thema im Haushaltsausschuss des Bundestages

Die Sitzung des Haushaltsausschusses ist nicht öffentlich.

Staatshilfen für Fabrikneubau



Northvolt meldete am 12. März in Schweden Insolvenz an. Unklar bleibt, wie es mit der im Bau befindlichen Fabrik bei Heide weitergeht und wie teuer die Insolvenz für den Bund und das Land Schleswig-Holstein am Ende wird.

Northvolt hat für den geplanten Fabrikbau bei Heide rund 600 Millionen Euro von der staatlichen Förderbank KfW erhalten. Bund und Land übernahmen die Wandelanleihe jeweils zur Hälfte. Hinzu kamen 20 Millionen Euro für Zinsen und Verfahrenskosten.

Außerdem genehmigte die EU-Kommission Anfang 2024 direkte Fördermittel von Bund und Land in Höhe von rund 700 Millionen Euro (137 Millionen Euro vom Land, 564 vom Bund). Dieses Geld wurde bislang aber nicht ausgezahlt./xil/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 89,88 auf Tradegate (24. Juni 2025, 10:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,76 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,53 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,5173. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 104,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 130,00EUR was eine Bandbreite von +0,18 %/+44,70 % bedeutet.