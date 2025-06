Chance auf Ausbruch

Nach dem kurzzeitigen Kurseinbruch, ausgelöst durch die Ankündigung von US-Zöllen faktisch gegen jeden Handelspartner der USA im April, erholte sich der Dow Jones Index (DJIA) recht schnell wieder und konnte in den Widerstandsbereich um 43.000 Punkten vordringen. Den knapp darüber verlaufenden Widerstand um 43.300 Punkten konnte der DJIA bislang aber noch nicht knacken, nimmt aber mit einer möglichen Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran Kurs darauf und könnte im Erfolgsfall ein neuerliches Kaufsignal mit direkten Anstiegschancen an die bisherigen Rekordstände freisetzen.

Zunächst einmal gilt es die laufende Seitwärtsspanne durch einen Kurssprung über 43.000 Punkte aufzulösen, erst im Anschluss rückt der Horizontalwiderstand von 43.300 Punkten in den Fokus. Gelingt es auch diesen nachhaltig zu überwinden, würde der Weg in Richtung der bisherigen Rekordstände bei 45.065 Punkten frei werden und entsprechende Long-Chancen eröffnen. Am Ziel angelangt, müsste eine neuerliche Auswertung der Kursmuster erfolgen. Auf der Unterseite bleibt aber kurzzeitig noch Platz für Rücksetzer zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 41.821 Zählern. Nur tiefer als 41.200 Punkte sollte es nicht mehr gehen, dies würde nämlich eine deutliche Eintrübung des Chartbildes mit potenziellem Abschlagspotenzial auf 39.737 Punkte aktivieren.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Der Bereich zwischen 43.000 und 43.300 Punkten birgt noch gewisses Risikopotenzial, erst über der höheren Marke sollte eine Anschlussrallye an 45.065 Punkte beim Dow Jones Index möglich werden und sich für ein entsprechendes Long-Engagement auf der Oberseite anbieten. Hierzu könnte das mit einem Hebel von 33,6ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MK7NED zum Einsatz kommen und würde insgesamt eine Renditechance von 150 Prozent bieten. Ziel des Scheins wurde bei 3,01 Euro errechnet, eine Verlustbegrenzung sollte hierbei aber den Bereich von 42.800 Punkten vorläufig noch nicht überschreiten. Im Schein würde sich dementsprechend ein Stopp-Kurs von 1,04 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzunehmen, entsprechend ist der Basiswert engmaschig zu beobachten.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK7NED Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,10 - 1,11 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 41.611,7941 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 41.611,7941 Punkte akt. Kurs Basiswert: 42.866,50 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3,01 Euro Hebel: 33,6 Kurschance: + 150 Prozent Börse Frankfurt

