DEVK Versicherungen / DEVK-Ergebnisse 2024: Bestes Neugeschäft in fast ...

Nach dem eher schwachen Geschäftsjahr 2022 und der zufriedenstellenden Bilanz 2023 fallen die Ergebnisse für 2024 erfreulich aus. Das gilt für die Unternehmensgruppe insgesamt sowie die meisten Einzelunternehmen und Versicherungszweige wie die Rückversicherung. "Die Beitragseinnahmen der DEVK-Gruppe sind 2024 um 12,4 Prozent auf 5,4 Mrd. Euro gestiegen", so Gottfried Rüßmann, "Damit gehören wir zu den wachstumsstärksten Gruppen in Deutschland."

DEVK-Ergebnisse 2024: Bestes Neugeschäft in fast 140 Jahren (FOTO) Köln (ots) - Gute Nachrichten hat heute DEVK-Chef Gottfried Rüßmann bei der letzten Bilanzvorstellung vor seinem Ruhestand. Zusammen mit seinem Vorstandskollegen und Nachfolger Michael Knaup hat er die Geschäftsergebnisse für 2024 präsentiert. Die Herausforderungen der Vorjahre hat die DEVK-Gruppe gut gemeistert und befindet sich weiter auf Wachstumskurs. So erzielte der Konzern letztes Jahr das beste Neugeschäftsergebnis seiner Geschichte. Für die Zukunft hat sich das Unternehmen mit einem neuen Vorstandsteam gut aufgestellt. 2026 feiert der Eisenbahnversicherer seinen 140. Geburtstag.

Bestes Neugeschäft in der DEVK-Geschichte



Im Neugeschäft 2024 verzeichnete die DEVK mit 1,1 Mrd. Euro Neugeschäftsbeitrag ein Plus von 24,1 Prozent und damit das beste Vertriebsergebnis in ihrer fast 140-jährigen Geschichte. Ein wichtiger Faktor für diesen Erfolg war die Kfz-Wechselzeit, die mit über 125.000 Neuverträgen bis zum Jahresende sehr erfolgreich verlaufen ist. Zum Neugeschäftsergebnis beigetragen haben außerdem die Aufstockung der Vertriebsmannschaft und notwendige Beitragssteigerungen. Die Anzahl der versicherten Risiken und Verträge betrug 15,3 Mio. Stück.

Das inländische Erstversicherungsgeschäft der Schaden- und Unfallversicherung wuchs um 13,6 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro Beitrag (Branche: +7,9 Prozent). In der Kfz-Versicherung stiegen die Einnahmen auf 1,4 Mrd. Euro (+21,3 Prozent, Branche: +11,4 Prozent). Die Einnahmen in der Rechtsschutzversicherung erhöhten sich auf 217,2 Mio. Euro (+6,5 Prozent, Branche: + 5,0 Prozent).

Die Beitragseinnahmen der Lebensversicherung (inklusive Pensionsfonds) wuchsen um 3,9 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro und liegen damit über dem Branchendurchschnitt von 2,6 Prozent.



Die DEVK-Krankenversicherung wuchs auf 121,7 Mio. Euro gebuchte Bruttobeiträge und verbesserte ihre Vorjahreseinnahme um 5,6 Prozent (Branche 3,4 Prozent).

Weiter ausgebaut hat die DEVK das Geschäftsfeld Rückversicherung . Die Zahl der Kunden erhöhte sich von 955 auf 998 aus über 120 Ländern. "Unsere Rückversicherer gehören zu den Hauptwachstumstreibern der DEVK-Gruppe und tragen inzwischen zu einem Viertel des Beitragsaufkommens bei", so Gottfried Rüßmann.

Die gebuchten Beiträge der DEVK-Rückversicherung inkl. Echo Re aus DEVK-fremdem Geschäft lagen bei 1,2 Mrd. Euro - ein Plus von 9,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch die Profitabilität stieg. Vor Veränderung der Schwankungsrückstellung verbesserte sich das versicherungstechnische Ergebnis der beiden DEVK-Rückversicherer zusammen auf rund 68 Mio. Euro (Vorjahr: 56 Mio. Euro).



Das Volumen der Kapitalanlagen der DEVK stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 4,9 Prozent auf 23,4 Mrd. Euro. Daraus wurde ein Netto-Kapitalanlageergebnis in Höhe von 586 Mio. Euro erzielt - das sind 16,9 Prozent mehr als 2023. Dies ist vor allem auf höhere Erträge aus Beteiligungen und anderen Kapitalanlagen zurückzuführen.



Erhebliche Preissteigerungen für Reparaturen



Im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft des Konzerns inklusive Rückversicherungs- und Auslandsgeschäft lagen die Bruttobeitragseinnahmen mit 4,1 Mrd. Euro erfreuliche 15,1 Prozent über dem Vorjahreswert.

Bei den Komposit-Versicherern DEVK Sach- und HUK-Versicherungsverein und DEVK Allgemeine verbesserte sich das Verhältnis von Aufwendungen für Schäden und Kosten zu den Beitragseinnahmen zusammen auf 98,5 Prozent brutto (Vorjahr: 101,7 Prozent).



In der Kfz-Versicherung lag die Combined Ratio bei 111,5 Prozent (Vorjahr: 118,0 Prozent). Seit 2014 haben sich die Kosten für bestimmte Pkw-Ersatzteile nahezu verdoppelt. Die nach wie vor steigenden Reparatur- und Materialkosten für Fahrzeuge machen weitere Beitragsanpassungen notwendig.

Hohe Rückstellung für schadenreiche Jahre



Das versicherungstechnische Ergebnis der Schaden- und Unfallversicherung hat sich 2024 vor Veränderung der Schwankungsrückstellung verbessert: auf 11,7 Mio. Euro (Vorjahr: -40,5 Mio. Euro). Nach einer Zuführung zur Schwankungsrückstellung in Höhe von 72,2 Mio. Euro (Vorjahr: Entnahme von 15 Mio. Euro) ergibt sich ein versicherungstechnisches Ergebnis von -60,5 Mio. Euro (Vorjahr: -25,4 Mio. Euro).



Zusammen mit den versicherungstechnischen Ergebnissen der Lebens- und Krankenversicherung sowie des Pensionsfondsgeschäfts ergibt sich ein Betrag in Höhe von 43 Mio. Euro (Vorjahr: -5,0 Mio. Euro).



Wegen niedrigerer Abschreibungen und höherer Zuschreibungen lag das Kapitalanlageergebnis der nichtversicherungstechnischen Rechnung 2024 mit 227,0 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von 198,0 Mio. Euro.

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit betrug 105,8 Mio. Euro (Vorjahr: 113,6 Mio. Euro). Nach Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss von 49 Mio. Euro (Vorjahr: 79 Mio. Euro).



Leben-Neugeschäftsbeiträge steigen



Das Beitragsvolumen im Neugeschäft der DEVK-Lebensversicherer lag 2024 wieder über dem Vorjahr - vor allem wegen der fondsgebundenen Rentenversicherungen. Verstärkt wurde diese positive Entwicklung durch die betriebliche Altersvorsorge.



Die gebuchten Bruttobeiträge der DEVK Lebensversicherungen im engeren Sinne verzeichneten einen Anstieg um 0,6 Prozent auf 764,0 Mio. Euro (Vorjahr: 759,7 Mio. Euro). Die Beiträge der Branche legten dagegen um 3,1 Prozent zu.

Hohe Überschussbeteiligung



Nach Einnahmen und Ausgaben verzeichnete die DEVK für 2024 in der Lebensversicherung einen Gesamtüberschuss von 155,0 Mio. Euro (Vorjahr: 116,1 Mio. Euro). Davon wurden 136,5 Millionen Euro der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugeführt, dem Gewinntopf der Versicherten.

Beide DEVK-Lebensversicherer halten ihre im Vorjahr erhöhte laufende Überschussbeteiligung für das Geschäftsjahr 2025 stabil. Der DEVK Lebensversicherungsverein a.G. bietet mit 3,0 Prozent eine weiterhin überdurchschnittliche laufende Verzinsung. Für die DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG beträgt die laufende Überschussbeteiligung 2,4 Prozent.

Die an die Versicherten ausgezahlten Leistungen erhöhten sich um 6,3 Prozent auf 913,8 Mio. Euro (Vorjahr: 859,3 Mio. Euro). Bei den ausgezahlten Leistungen handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungsfälle und Rückkäufe sowie ausgezahlte Überschussguthaben.



Neuen Schwung im Leben-Geschäft erwartet die DEVK vom Produkt DEVK-Rente ZukunftPlus, das im Juli eingeführt wird. Die flexible Fondsrente mit wählbarer Garantiekomponente eignet sich für die betriebliche und private Altersvorsorge. Sie bündelt alle DEVK-Angebote in diesem Bereich, verbessert sie und bietet gleichzeitig so viel Flexibilität wie noch nie.



Ausblick auf 2025



In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 gab es keine größeren Naturgefahren-Ereignisse. Bei der DEVK müssen Kundinnen und Kunden die Elementardeckung bewusst abwählen, wenn sie darauf verzichten möchten. In der aktuellen Diskussion über eine Pflichtversicherung hält das Unternehmen eine risikoadäquate Bepreisung für wichtig.



Für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet der DEVK-Vorstand für die Gruppe einen Beitragszuwachs von rund 5 Prozent und einen deutlich verbesserten Konzern-Jahresüberschuss vor Steuern.Hauptwachstumstreiber sind weiterhin die aktive Rückversicherung sowie in der Erstversicherung die Bereiche Schaden/Unfall und Pensionsfonds. Für den Generationenwechsel im Vorstand zum Jahreswechsel hat sich die DEVK schon neu aufgestellt. 2026 feiert der Versicherungsverein seinen 140. Geburtstag.



