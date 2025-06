Arabische Staaten begrüßen Waffenruhe im Nahen Osten Saudi-Arabien hat die von US-Präsident Donald Trump verkündete Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran begrüßt. Das Außenministerium in Riad lobte in einer Erklärung die Bemühungen zur Deeskalation in der Region und sprach von einem wichtigen …