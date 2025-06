Dolby und Audi kündigen Partnerschaft zur Integration von Dolby Atmos an (FOTO)

München/Ingolstadt (ots) - Dolby Laboratories, ein führendes Unternehmen für

immersive Unterhaltungserlebnisse, hat eine Zusammenarbeit mit Audi angekündigt,

die die Einführung von Dolby Atmos® in ausgewählten Fahrzeugmodellen des

Premium-Automobilherstellers markiert. Die ersten Fahrzeuge mit Dolby Atmos

werden im Juli 2025 ausgeliefert. Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement

beider Unternehmen, das Fahrerlebnis mit modernster Audiotechnologie auf ein

völlig neues Niveau zu heben.



Dolby Atmos ermöglicht es Künstlern, ihre kreative Vision vollständig zu

verwirklichen und den Zuhörer in die Musik hineinzuziehen. Es schafft eine

tiefere Verbindung zwischen Künstlern und ihren Fans, die über gewöhnliche

Hörerlebnisse hinausgeht, indem sie die Hörer in ihre Lieblingssongs eintauchen

lässt und jedes Detail mit unvergleichlicher Klarheit und Tiefe wiedergibt.









Ab Juli 2025 werden folgende Audi Modelle mit Dolby Atmos ausgestattet sein:



- Audi Q7

- Audi Q8

- Audi A8

- Audi e-tron GT



Das Bang & Olufsen Premium 3D Sound System wurde speziell für die Integration

von Dolby Atmos angepasst. Fahrer und Beifahrer können Titel in Dolby Atmos

direkt und intuitiv über das Multimedia-Interface (MMI) mit dem Audi Application

Store und integrierten Apps wie



Mit dieser strategischen Partnerschaft zwischen Dolby und Audi senden beide

Unternehmen ein wichtiges Signal an die Automobilindustrie, indem sie das

Fahrerlebnis mit hochwertigen, immersiven Klangwelten auf ein neues Niveau

heben.



Dolby Atmos bei Audi wird in allen Audi connect Märkten verfügbar sein.



Ihr Dolby PR-Team



Über Dolby



Dolby Laboratories (https://www.dolby.com/) (NYSE: DLB) ist ein weltweit

führendes Unternehmen für immersive Unterhaltung. Von Film und Fernsehen bis hin

zu Musik, Sport, Spielen und mehr: Dolby verwandelt die Wissenschaft des Sehens

und Hörens in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden von Menschen weltweit auf

all ihren Lieblingsgeräten. Wir arbeiten mit Künstlern, Geschichtenerzählern und

den Marken, die Sie lieben, zusammen, um Unterhaltung und digitale Erfahrungen

durch bahnbrechende Innovationen wie Dolby Atmos

(https://www.dolby.com/technologies/dolby-atmos/) , Dolby Vision

(https://www.dolby.com/technologies/dolby-vision/) , Dolby Cinema

(https://www.dolby.com/movies-tv/cinema) und Dolby OptiView

(https://optiview.dolby.com/) zu verändern.



Pressekontakt:



rtfm GmbH

Sven Schirmer

Tel.: 0911/310 910-87

E-Mail: mailto:dolby@rtfm-pr.de



Dolby PR DACH

Andreas Stumptner

mailto:andreas.stumptner@dolby.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/107625/6061563

OTS: Dolby Laboratories







