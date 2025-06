Amazon erweitert sein europäisches Transportnetzwerk um rund 5.000 Elektro-Transporter von Mercedes-Benz Vans (FOTO)

Berlin (ots) -



- Die neuen Fahrzeuge werden jährlich mehr als 200 Millionen Pakete in Europa

ausliefern

- Als Teil von Amazons Klima-Versprechen Climate Pledge helfen sie dabei,

Lieferemissionen zu reduzieren

- Mehr als 2.500 der elektrischen Fahrzeuge kommen nach Deutschland



Amazon hat heute angekündigt, sein europäisches Transportnetzwerk um rund 5.000

Elektro-Lieferfahrzeuge von Mercedes-Benz Vans zu erweitern - dies ist der

bislang größte Einzelauftrag elektrischer Vans für Mercedes-Benz. Die

Elektro-Lieferwagen vom Typ eSprinter und eVito werden in den kommenden Monaten

in Amazons Transportnetzwerk integriert und auf fünf Länder verteilt. Mehr als

2.500 der neuen elektrischen Vans werden bei Lieferpartnern in Deutschland zum

Einsatz kommen. Diese Investition ist Teil von Amazons Klimaversprechen Climate

Pledge - also dem Ziel, bis 2040 in allen Geschäftsbereichen CO2-neutral zu

werden. Erst im Januar 2025 kündigte das Unternehmen die Bestellung von mehr als

200 Elektro-LKW bei Mercedes-Benz Trucks für sein europäisches Logistiknetzwerk

an.







Rocco Bräuniger, Country Manager Amazon Deutschland, erklärt: "Wir freuen unssehr, dass rund 5.000 Elektro-Lieferfahrzeuge Amazons Transportnetzwerk inEuropa verstärken und davon mehr als die Hälfte in Deutschland zum Einsatzkommt. Das ist eine gute Nachricht für Deutschland: Für unsere Kundinnen undKunden bedeutet das eine zuverlässige und noch nachhaltigere Zustellung.Außerdem freut uns, dass die eSprinter aus Düsseldorf und damit aus einemdeutschen Werk kommen."Mehr Sicherheit und LiefereffizienzDie neuen elektrischen Fahrzeuge von Mercedes-Benz Vans werden zusammen inEuropa voraussichtlich mehr als 100 Millionen Kilometer zurücklegen und jährlichmehr als 200 Millionen Pakete ausliefern. Mercedes-Benz Vans hat die Transporterunter anderem basierend auf den Erfahrungen von Amazons Lieferpartnern an dieBedürfnisse der Kunden angepasst. Die Fahrzeuge, die in Deutschland (eSprinter)und Spanien (eVito) hergestellt werden, verfügen über eine großeFahrersicherheit und Ergonomie sowie hohe Liefereffizienz, zum Beispiel dankmaßgefertigter Regale für die Paketorganisation. Zusätzlich zu Deutschlandkommen die neuen Fahrzeuge auch in Österreich, Frankreich, Italien und imVereinigten Königreich zum Einsatz.Sagree Sardien, Head of Sales & Marketing Mercedes-Benz Vans, erklärt: "Ichfreue mich, dass wir unsere langjährige, partnerschaftliche Beziehung mit Amazonweiter intensivieren und gemeinsam an der vollelektrischen Zukunft desTransports arbeiten."Weltweit verfügt Amazon in seinem Transportnetzwerk über mehr als 30.000