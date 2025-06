Neues Audit für Arbeitgebende und Hochschulen audit beruf&vielfalt und audit hochschule&vielfalt - getragen von berufundfamilie Service GmbH & Charta der Vielfalt e.V

Berlin/Frankfurt (ots) - Vielfalt am Arbeitsplatz und an Hochschulen ist kein

Selbstläufer - sie braucht Struktur, Strategie und Verbindlichkeit. Genau hier

setzen die neuen audit beruf&vielfalt (https://berufundfamilie.de/auditierung-un

ternehmen-institutionen-hochschule/audit-beruf-vielfalt) und audit

hochschule&vielfalt (https://berufundfamilie.de/auditierung-unternehmen-institut

ionen-hochschule/audit-hochschule-vielfalt) an: Als erste umfassende

Zertifizierung zum Thema Vielfalt ermöglichen sie Unternehmen, Institutionen und

Hochschulen, Vielfalt gezielt zu managen und nachhaltig in der

Organisationskultur zu verankern - unabhängig von Branche, Größe oder

Ausrichtung.



Die Audits wurden gemeinsam von der berufundfamilie Service GmbH und der Charta

der Vielfalt e.V. entwickelt. Ziel ist es, eine vielfaltsorientierte Personal-

und Organisationsentwicklung strategisch anzugehen und konkrete Maßnahmen für

ein inklusives Arbeits- oder Studienumfeld umzusetzen.









Der Auditierungsprozess dauert ca. 3 Monate und beinhaltet unter anderem eine

Statusanalyse sowie Kulturbilderhebung, Workshops zur Vielfaltsstrategie,

Managementgespräche und die Erstellung eines konkreten Handlungsprogramms. Am

Ende steht die Begutachtung durch ein prominent mit Vertreter:innen aus

Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetzten Kuratorium der

berufundfamilie Service GmbH und - bei erfolgreichem Abschluss - ein Zertifikat

mit dreijähriger Gültigkeit. Die Umsetzung der Maßnahmen wird regelmäßig

überprüft, Weiterentwicklungen sind im Rahmen einer Re-Auditierung möglich.



Vielfalt wirksam machen



Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH, die die

Auditierungen durchführt, erklärt: "Wie können Unternehmen, Institutionen und

Hochschulen die Vielfalt ihrer Beschäftigten und Studierenden als Motor ihrer

Organisationsentwicklung nutzen? Was bringt wirklich an den Bedarfen

ausgerichtete vielfaltsorientierte Maßnahmen? Unsere Antwort - nämlich die

gemeinsame der Charta der Vielfalt e.V. und der berufundfamilie Service GmbH -

darauf ist das audit beruf&vielfalt und das audit hochschule&vielfalt, die

Instrumente, mit denen alle Organisationsformen und -größen nicht nur den

personalpolitischen Anforderungen der Zeit gerecht werden, sondern die ihnen

echten Fortschritt sichern."



Auch Cawa Younosi , Geschäftsführer der Charta der Vielfalt e.V. - Deutschlands

größter Initiative für Vielfalt in der Arbeitswelt - unterstreicht die Relevanz

des neuen Angebots: "Vielfalt braucht mehr als gute Absichten - sie braucht Seite 1 von 2 Seite 2 ►





