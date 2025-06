Thomas Hahn zum Chief Technology Officer bei deepsearch ernannt

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Mit Fokus auf Qualität, Skalierbarkeit und technologische Exzellenz

stellt deepsearch die Weichen für nachhaltige Automatisierungslösungen.





Das Wiener KI-Unternehmen deepsearch hat Thomas Hahn, einen erfahrenen

Spezialisten für IT und Prozessautomatisierung, zum CTO ernannt. deepsearch

entlastet mittels sicherer Automatisierung den Kundenservice großer

Organisationen. Zahlreiche Unternehmen aus den Bereichen Versorgung,

Versicherung und Wohnungswirtschaft der DACH-Region nutzen bereits die

vortrainierten Lösungen. Sie setzen damit auf Transparenz in einer immer

komplexeren Systemlandschaft.



Strategischer Fokus auf Wachstum und Innovation



Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung innovativer IT-Lösungen

wird Thomas Hahn künftig maßgeblich die Weiterentwicklung des Produkts

deepassist und die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten. "Ich

freue mich darauf, ein so hochqualifiziertes Team in die nächste Wachstumsphase

zu führen", so Hahn.



IT-Expertise trifft Branchenverständnis



"Thomas Hahn bringt nicht nur fachliches Know-how sondern auch ein tiefes

Verständnis für die Herausforderungen unserer Kunden mit", sagt CEO Roland

Fleischhacker. "Gemeinsam mit ihm an der Spitze der Technologie sind wir bestens

aufgestellt, um sichere, intelligente Automatisierung in hochregulierten

Branchen voranzutreiben."



Hahn beschäftigte sich schon während seines Studiums mit künstlicher Intelligenz

- weshalb es ihn damals sogar bis nach Reykjavík zog. Beim Beratungsunternehmen

Accenture war er in komplexen Projekten für internationale Kunden tätig. Auch in

späteren Positionen bewies er Führungskompetenz und spezialisierte sich

zunehmend auf Prozessautomatisierung. Seit seinem Einstieg bei deepsearch im

Jahr 2022 hat er bereits wesentlich zu zentralen Entwicklungen beigetragen.



Der 40-Jährige setzt auch gern auf Automatisierungslösungen für die eigenen vier

Wände, um mehr Zeit mit seiner Familie, beim Bouldern oder Tennisspielen

verbringen zu können.



Mehr zur Deepsearch GmbH zu deepsearch (https://deepsearch.net/)



