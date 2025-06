Wohnungskäufer bekommen bis zu 32 Quadratmeter mehr Wohnfläche als vor 3 Jahren

Nürnberg (ots) - Eine Analyse von immowelt für die deutschen Großstädte zeigt,

wie sich die Wohnfläche, die Wohnungskäufer für ein Budget von 350.000 Euro

erhalten, verändert hat:



- In 72 von 79 Großstädten gibt es 2025 für den gleichen Betrag mehr Wohnraum

als 2022

- In Hamburg hat sich die leistbare Wohnfläche von 48 auf 53 Quadratmeter

erhöht, in München von 34 auf 39 Quadratmeter

- Größte Anstiege: In Chemnitz gibt es für 350.000 Euro aktuell 32 Quadratmeter

mehr als 2022, in Salzgitter 29 Quadratmeter

- Im 5-Jahresvergleich hat sich die leistbare Fläche dagegen in fast allen

Großstädten reduziert - in der Spitze um 46 Quadratmeter







teils deutlich mehr Wohnfläche als noch vor drei Jahren. Wer über ein Budget von

350.000 Euro verfügt, kann sich damit bis zu 32 Quadratmeter mehr leisten als

2022. Zwar sind die Immobilienpreise zuletzt wieder leicht gestiegen, dennoch

liegt das Preisniveau in den meisten Städten weiterhin unter dem damaligen

Niveau. Im längerfristigen Vergleich zeigt sich allerdings ein anderes Bild:

Gegenüber dem Jahr 2020 hat sich die leistbare Quadratmeterzahl in fast allen

Großstädten reduziert. Das geht aus einer Auswertung von immowelt hervor, in der

untersucht wurde, wie sich die leistbare Wohnfläche von Eigentumswohnungen in

den 79 deutschen Großstädten verändert hat. Dabei wurde die Quadratmeterzahl

verglichen, die Käufer einer Bestandswohnung (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1.

Stock, Baujahr 1990er-Jahre) jeweils im Juni 2020, 2022 und 2025 für ein Budget

von 350.000 Euro erwerben konnten.



"In vielen Großstädten gibt es heute für das gleiche Budget mehr Wohnfläche als

vor drei Jahren", sagt Dr. Robert Wagner, Geschäftsführer von immowelt . "Neben

den gesunkenen Preisen liegen derzeit auch die Zinsen deutlich niedriger als zu

früheren Höchstständen. Für Interessenten bietet sich somit aktuell ein sehr

gutes Zeitfenster für den Immobilienkauf."



2025 vs. 2022: Mehr Wohnfläche für gleiches Budget



Insgesamt erhalten Wohnungskäufer aktuell in 72 von 79 deutschen Großstädten für

das gleiche Geld mehr Wohnraum als vor drei Jahren. So kann man sich etwa in

Hamburg mit einem Budget von 350.000 Euro heute durchschnittlich 53 Quadratmeter

leisten - das sind 5 Quadratmeter mehr als 2022. Dasselbe Plus gibt es in

München, wo Käufer für 350.000 Euro derzeit eine Bestandswohnung mit 39

Quadratmetern bekommen.



In den anderen Metropolen fallen die Anstiege geringer aus: In Berlin und

In den anderen Metropolen fallen die Anstiege geringer aus: In Berlin und
Frankfurt hat sich die Wohnfläche um jeweils 4 Quadratmeter vergrößert, in Köln





