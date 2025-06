Jetzt wird angepackt! Hornbach-Aktie nach den Zahlen stark

Der Konzern mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße hat im ersten Quartal eine solide Umsatzsteigerung von 3,4 Prozent in Deutschland und 5,9 Prozent im internationalen Geschäft gemeldet. Insgesamt wuchs der Umsatz um 5,7 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro, angetrieben durch eine höhere Kundenfrequenz und steigende Ausgaben pro Kunde. Dabei dürfte auch das gute Wetter der vergangenen Monate geholfen haben. Zudem erholte sich der Online-Handel mit einem Anstieg der Umsätze von 11 Prozent.

Insgesamt konnte Hornbach in seinen Kernmärkten, vor allem in Deutschland, den Niederlanden und der Tschechischen Republik, Marktanteile gewinnen. Die Bruttomarge fiel jedoch leicht um 20 Basispunkte auf 35,2 Prozent, während die Betriebskosten um 3,7 Prozent anstiegen, hauptsächlich durch Lohnerhöhungen und neue Filialeröffnungen. Das Unternehmen hält an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 fest und strebt einen Umsatz auf Vorjahresniveau an. Das bereinigte EBIT dürfte in einer Spanne von plus/minus 5 Prozent um den Wert von 269,5 Millionen Euro liegen.

Baader-Analyst Volker Bosse spricht von einem "guten Jahresstart", besonders hervorzuheben seien die starken Online-Umsätze. Felix Dennl vom Bankhaus Metzler bleibt etwas zurückhaltender und bezeichnet den Jahresauftakt als "solide", da das gute Wetter eine der Hauptursachen für das Wachstum war.

Thilo Kleibauer von Warburg Research gibt sich hingegen sehr positiv, was die Aussichten für die Aktie angeht. "Die langfristige Konzernstrategie mit einem klaren Fokus auf organisches Wachstum, Preisführerschaft und Kundenzufriedenheit zahlt sich aus. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 117 Euro."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die HORNBACH Baumarkt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,42 % und einem Kurs von 63,50EUR auf Hamburg (24. Juni 2025, 10:12 Uhr) gehandelt.





