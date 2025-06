Aurubis profitieren von Empfehlung durch Oddo BHF - US-Wachstum

Das Unternehmen sei an einem interessanten Wendepunkt angekommen, hieß es von der Bank. So dürften die Investitionen im nächsten Geschäftsjahr weiter sinken, gleichzeitig aber die Wachstumsbeiträge neuer Projekte steigen. Dazu zähle allen voran eine neue Kupferschmelze in Richmond im US-Bundesstaat Augusta. Diese werde in den kommenden zwölf Monaten die Produktion hochfahren und die Hamburger damit zu einem der großen Kupferproduzenten in den USA aufsteigen, argumentiert Oddo BHF.

Die Aurubis-Aktien setzten am Dienstag die Erholung vom Kurseinbruch im Frühling dynamisch fort. Von Ende März bis Anfang April waren Aurubis im allgemeinen Ausverkauf an den globalen Börsen wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump erheblich unter Druck geraten. In nur acht Börsentagen hatten sie bis zu einem Viertel ihres Werts eingebüßt, bevor die nun noch dynamischere Erholung begann./bek/ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,77 % und einem Kurs von 86,65 auf Tradegate (24. Juni 2025, 11:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +0,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,86 %. Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 3,88 Mrd.. Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -30,48 %/+4,29 % bedeutet.