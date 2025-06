Krypto-Ekstase: Circle springt auf 299 US-Dollar – IPO-Kurs versiebenfacht!

Auslöser der Rallye war ein vom US-Senat verabschiedetes Gesetz, das erstmals einen klaren Regulierungsrahmen für Stablecoins schafft. Analysten sprechen von einem potenziellen Wendepunkt für die Kryptowährungsbranche, die lange unter regulatorischer Unsicherheit litt. Stablecoins – digitale Tokens mit meist 1:1-Bindung an den US-Dollar – gelten als zentrales Bindeglied im Krypto-Ökosystem.

Die Aktie der Circle Internet Group, Emittent des Stablecoins USDC, setzt ihre eindrucksvolle Rallye fort. Seit dem Börsengang am 5. Juni ist der Kurs um bis zu 850 Prozent gestiegen. Am Montag legte die Aktie im regulären Handel um 9,6 Prozent auf 263,45 US-Dollar zu und erreichte im Tagesverlauf ein Rekordhoch von knapp 299 US-Dollar.

Circle nähert sich durch den Höhenflug seiner Aktie nun in der Bewertung (rund 60 Milliarden US-Dollar) großen Fintechs wie Robinhood (68 Milliarden US-Dollar) oder Nubank (59 Milliarden US-Dollar) an – und rückt sogar in Schlagdistanz zur Kryptobörse Coinbase (78 Milliarden US-Dollar).

Trotz des Booms nutzt Starinvestorin Cathie Wood die Gunst der Stunde zum Kasse machen. Ark Invest verkaufte am Montag 415.844 CircleAktien im Wert von rund 109,6 Millionen US-Dollar über drei ETFs. Allein der ARK Innovation ETF stieß 306.921 Anteile ab. Wood setzt damit ihre Gewinnmitnahmen der Vortage fort.

Parallel kündigte Fiserv, ein großer US-Zahlungsdienstleister, die Einführung eines eigenen Stablecoins namens FIUSD an, der auf der Infrastruktur von Paxos und Circle basieren soll. Ziel sei die vollständige Integration in bestehende Bank- und Zahlungssysteme bis Jahresende. Auch PayPal und Fiserv legten an der Börse zu.

Die neue gesetzliche Grundlage gilt als historischer Schritt zur Akzeptanz von Stablecoins im Mainstream-Finanzsystem – mit Circle als einem der größten Profiteure.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

