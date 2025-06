Aurubis - Aktie schießt in die Höhe - 24.06.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Aurubis Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +7,52 % im Plus. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Aurubis ist ein führender Kupferproduzent und Recycler mit starker Marktstellung in Europa und globalem Einfluss. Hauptprodukte sind Kupferkathoden und -produkte. Wichtige Konkurrenten sind Glencore und Codelco. Das Unternehmen punktet mit Recyclingkompetenz und nachhaltigen Prozessen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Aurubis Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -9,18 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Aurubis Aktie damit um +1,37 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,68 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Aurubis auf +6,87 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,47 % geändert.

Aurubis Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,37 % 1 Monat +4,68 % 3 Monate -9,18 % 1 Jahr +9,27 %

Informationen zur Aurubis Aktie

Es gibt 45 Mio. Aurubis Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,89 Mrd.EUR wert.

Beflügelt von einer Kaufempfehlung durch Oddo BHF sind die Aktien von Aurubis am Dienstag auf den höchsten Stand seit Anfang April gestiegen. Um gut acht Prozent auf 86,50 Euro ging es gegen Mittag nach oben. Zum Handelsschluss wäre das der größte …

Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran hat die europäischen Börsen am Dienstag kräftig nach oben getrieben. Ein Einbruch der Ölpreise auf das Vorkriegsniveau sorgte unter Anlegern am Aktienmarkt für Erleichterung. Auch in Fernost hatten die …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Aurubis Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aurubis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aurubis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.