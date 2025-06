Waffenruhe beflügelt Kryptos – BTC, XRP & Co. schießen durch die Decke!

Die überraschende Ankündigung brachte binnen Minuten neues Momentum in den Markt, der zuvor unter den Auswirkungen geopolitischer Spannungen massiv gelitten hatte. Ethereum (ETH) legte binnen 24 Stunden 7,3 Prozent zu und erreichte 2.417 US-Dollar, während XRP um 8,8 Prozent auf 2,18 US-Dollar kletterte. Auch Solana, Cardano und Dogecoin verbuchten hohe Gewinne (Stand: 12:00 Uhr MESZ).

Die Kurse am Kryptomarkt explodierten am Montagabend, nachdem US-Präsident Donald Trump auf Truth Social erklärte, dass Iran und Israel einer vollständigen Waffenruhe zugestimmt hätten. Bitcoin (BTC) durchbrach in der Folge erneut die psychologisch wichtige Marke von 105.000 US-Dollar und notierte zuletzt bei 105.330 US-Dollar, ein Plus von über 3,7 Prozent in den letzten 24 Stunden (Stand: 12:00 Uhr MESZ).

"Der Konflikt kühlte ab und das Kapital floss zurück."

– Vincent Liu, Chief Investment Officer bei Kronos Research

Trump erklärt Waffenruhe

"Herzlichen Glückwunsch an alle!" schrieb Trump in Großbuchstaben auf seiner Plattform Truth Social. "Es wurde vollständig zwischen Israel und dem Iran vereinbart, dass es einen vollständigen und totalen Waffenstillstand geben wird – in etwa 6 Stunden – für 12 Stunden, woraufhin der Krieg als beendet gilt!"

Die Nachricht ließ Anleger aufatmen – nach tagelangen Luftschlägen, Vergeltungsaktionen und massiven Spannungen im Nahen Osten scheint erstmals eine Deeskalation greifbar. Noch am Sonntag hatte Bitcoin kurzzeitig die Marke von 100.000 US-Dollar nach unten durchbrochen, nachdem US-Luftangriffe iranische Nuklearanlagen getroffen hatten. Als Reaktion darauf hatte Iran am Montagmorgen US-Militärziele in Katar angegriffen.

Die Deeskalation eröffnete nun Raum für eine mögliche diplomatische Phase – ein Hoffnungsschimmer, den auch die Märkte sofort einpreisten.

Liquidationen erreichen fast 500 Millionen US-Dollar

Mit dem rapiden Preisanstieg kam es zu einer Welle von Liquidationen: Laut CoinGlass wurden binnen 24 Stunden Positionen im Wert von 491 Millionen US-Dollar aufgelöst, davon 376 Millionen US-Dollar auf der Short-Seite. Allein auf Bitcoin entfielen 161 Millionen US-Dollar, Ethereum folgt mit 140 Millionen US-Dollar.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion