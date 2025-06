Heidelberg Materials führen mit Rekordhoch Baustoff-Rally an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Dienstag nach positiven Analystenkommentaren ein frisches Rekordhoch verzeichnet und die Kursrally der europäischen Baustoffwerte angeführt. Am späten Vormittag notierten die Papiere des Zementkonzerns an der Dax-Spitze 7,3 Prozent im Plus bei 189,90 Euro, nachdem sie zuvor mit 191,45 Euro eine neue Bestmarke erreicht hatten.

Die Anteilsscheine des Schweizer Baustoffkonzerns Holcim gewannen zuletzt 6 Prozent und die Papiere des von Holcim abgespaltenen Nordamerika-Geschäfts, Amrize , legten um 6,6 Prozent auf 41,89 Franken zu. Am Montag wurden sie erstmals an der Schweizer Börse sowie der US-Börse NYSE gehandelt und waren mit 39,31 Franken deutlich unter dem ersten Kurs von 44 Franken aus dem Handel gegangen. Die Aktien von Saint-Gobain verteuerten sich am Dienstagvormittag um 4,6 Prozent.