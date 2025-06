Schiene bekommt bis 2029 mehr als 100 Milliarden Euro Zur Sanierung vor allem von maroden Bahnstrecken und Autobahnbrücken will die Bundesregierung bis zum Jahr 2029 rund 166 Milliarden Euro investieren. Davon sollen alleine rund 107 Milliarden Euro in die Schiene gehen. "Wir alle werden uns an noch …