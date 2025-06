TerraMaster lancia l'F4 SSD NAS All-Flash a 4 baie / Creazione di un centro multimediale domestico intelligente, silenzioso, sicuro e ad alta velocità (FOTO)

Shenzhen (ots) - TerraMaster, leader globale nelle soluzioni di archiviazione

dati, annuncia con orgoglio il lancio del centro dati domestico F4 SSD

(https://www.terra-master.com/it/products/homesoho-nas/f4-ssd.html) All-Flash

Silent. L'F4 SSD ridefinisce l'archiviazione dati domestica con la sua

innovativa architettura all-flash, il sistema di gestione intelligente TOS 6

(https://www.terra-master.com/it/tos6) e funzionalità di sicurezza di livello

aziendale, offrendo un'esperienza veloce, intelligente e sicura.



Rete ad alta velocità 5G





L'F4 SSD è dotato di una porta Ethernet 5G, che gestisce senza sforzo scenari adalta intensità come lo streaming video in 4K e grandi librerie fotografiche.Sincronizzazione automatica delle foto da smartphoneCon l'app TNAS Mobile (https://www.terra-master.com/it/tnas-mobile3/) , gliutenti possono configurare l'F4 SSD direttamente senza PC. Foto e video suidispositivi mobili vengono salvati automaticamente, liberando spazio sultelefono.Crittografia locale al posto del cloudL'F4 SSD elimina la dipendenza dai servizi di cloud storage tradizionali graziealla crittografia hardware locale e alla tecnologia di isolamento(https://www.terra-master.com/it/security-isolation-mode/) degli account,supportando oltre 20 account indipendenti per l'accesso condiviso aldispositivo, garantendo un'isolamento completo dei dati.Copertura per ogni scenarioCompatibile con i protocolli uPnP/DLNA, l'F4 SSD consente lo streaming fluido suTV, tablet e altri dispositivi. È dotato dell'applicazione "Multimedia Server"di TerraMaster e supporta Plex, Emby e Jellyfin.Array flessibile TRAID (https://www.terra-master.com/it/terramaster-traid)Ottimizza automaticamente l'utilizzo dello spazio su disco, supportando laridondanza in caso di guasti e l'espansione online.Controllo di sicurezza SPC (https://www.terra-master.com/it/terramaster-spc)esclusivoVerifica i permessi utente per tutti i programmi eseguibili che accedono allerisorse di rete TNAS o allo spazio di archiviazione.Link per l'acquisto : Official Store(https://shop.terra-master.com/products/f4-ssd) , Amazon IT(https://www.amazon.it/dp/B0F8BGCPNH)Per maggiori dettagli, visita:https://www.terra-master.com/it/products/homesoho-nas/f4-ssd.html