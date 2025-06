BDZV schlägt "Neustart" vor

Berlin (ots) - Bei der gestrigen sechsten Verhandlungsrunde über einen neuen

Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Redakteure an Tageszeitungen zwischen

dem Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und den

Gewerkschaften Deutscher Journalisten-Verband (DJV) und dju in ver.di kam es

erneut zu keinem Abschluss.



Gleichwohl waren sich die Verhandlungspartner in einem Punkt einig: Es gab

"unterschiedliche Wahrnehmungen, was die Inhalte des Verhandlungspakets beim

Spitzengespräch betrifft", erklärte der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite

und Vorsitzende des Sozialpolitischen Ausschusses (SPA), Georg Wallraf. "Wir

mussten zur Kenntnis nehmen, dass der Lösungsansatz aus unserem Spitzengespräch

vom 14. Mai leider nicht funktioniert." Dies gelte offenkundig für beide Seiten.





Aus Sicht der Arbeitgeber gab es von Seiten der Gewerkschaften zunächst auch

keine konstruktive Idee für eine Fortsetzung der bisherigen

Verhandlungsgegenstände. Vor diesem Hintergrund habe sich der BDZV entschlossen,

eine Brücke zu bauen und gleichsam als "Neustart" einen "Kurzläufer"

vorzuschlagen, erläuterte Verhandlungsführer Wallraf: Danach würden die

Redakteurinnen und Redakteure rückwirkend zum 1. Januar 2025 einen monatlichen

Festbetrag in Höhe von 100 Euro erhalten bei einer Laufzeit von 15 Monaten. Auf

jede Forderung nach struktureller Veränderung werde der BDZV verzichten. Das

würde bedeuten, dass mit dem Juligehalt ein Betrag in Höhe von 700 Euro brutto

ausgezahlt würde.



Dies wiederum war für DJV und dju Anlass, neu zu denken und die bisherigen

Angebote der Arbeitgeberseite erneut zu bewerten. Der Kurzläufer wurde rundum

abgelehnt. Die Tarifpartner kamen überein, die Verhandlungen auf den 18. Juli in

Hamburg zu vertagen.



