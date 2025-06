Spitch mit neuem Merger-Modul für Volksbanken

Frankfurt (ots) - Optimierung der Kundenkommunikation und Entlastung der

Belegschaft bei einer Fusion



Die Genossenschaftsbanken wachsen zusammen: Vor zehn Jahren gab es etwa 1.000

Volksbanken in Deutschland, heute sind es weniger als 700. Der

Konsolidierungstrend hält an - und stellt die Vorstände der Finanzinstitute bei

jeder Fusion vor die Herausforderung, die Kundenerwartungen zu erfüllen und

gleichzeitig neue Geschäftsprozesse effizient einzuführen. Vor diesem

Hintergrund hat die Spitch AG ein neues "Merger-Modul" für die telefonische

Kundenkommunikation in der Fusionsphase und darüber hinaus vorgestellt. Bernd

Martin, bei Spitch Verantwortlicher für die Volks- und Raiffeisenbanken,

erklärt: "Gerade in der durch Unsicherheit belasteten Übergangsphase ist es

besonders wichtig, dass der telefonische Kundenkontakt die Herausforderungen

einer Fusion unterstützt."



KI-Sprachdialogsystem mit über 90 Prozent Trefferquote







die Kommunikation in natürlicher Sprache ermöglicht. Mit einer

Wahrscheinlichkeit von über 90 Prozent erkennt das System, das mit Künstlicher

Intelligenz (KI) arbeitet, das Anliegen automatisch und stellt direkt an die

dazu passende Skill Group durch. Dadurch ist der Kunde auch dann immer richtig

aufgehoben, wenn im Zuge einer schrittweisen Migration alte Eingangsleitungen

abgeschaltet werden. Die Nutzung verschiedener Stimmen für gezielte

Kundenhinweise erleichtert die sanfte Überleitung auf neue Strukturen.



Individuelle Begrüßungen und Routing-Strategien sind je nach Eingangsleitung,

Kundensegment, Anrufthema oder Fusionsstatus flexibel konfigurierbar. Die

Zusammenführung mehrerer Kundendialogcenter durch gezielte Anrufsteuerung, klare

Schwerpunktbildung und kundenorientierte Übergangsstrategien wird unterstützt.



Über ein Dashboard wird das Kundenverhalten vor, während und nach Fusionen

dargestellt. Diese Informationen unterstützen Entscheidungen etwa zur

Rufnummern-Konsolidierung, für Routing-Optimierungen und zur schrittweisen

Migration. Grafische Auswertungen zeigen das Anrufverhalten aufgeteilt nach

Eingangsleitung, Kundensegment, Thema, Wochentag und Uhrzeit. Das System

analysiert die Nutzung alter und neuer Strukturen sowie die Wirksamkeit von

Ansagen.



"Unser Merger-Modul ermöglicht eine kundenorientierte und transparente

Kommunikation für Transformationsprozesse und ist speziell für Volksbanken

optimiert", sagt Bernd Martin.



Umfassende Anruferkennung für Volksbanken



Das neue Merger-Modul ist Teil der umfassenden Spitch-Anrufgrunderkennung für

Volksbanken. Das System kommuniziert in natürlicher Sprache ("Herzlich Seite 1 von 2 Seite 2 ►





