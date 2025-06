1 Jahr, 97 Prozent Kursplus: Heidelberg Materials führt die DAX-Rallye an

Die Aktien von Heidelberg Materials haben am Dienstag einen kräftigen Kursaufschwung erlebt und mit einem neuen Rekordhoch von 191,45 Euro die europäische Baustoffbranche angeführt. Der Kurs des Zementgiganten legte mehr als 7 Prozent zu auf zwischenzeitlich 191,45 Euro, was die Aktie an die Spitze des DAX katapultierte und gleichzeitig ein neues Allzeithoch bedeutet.

Auslöser war eine positive Einschätzung der US-Investmentbank Bank of America. Diese erhöhte ihr Kursziel für die Papiere des Unternehmens von 205 auf 215 Euro, was ein Potenzial von mehr als 20 Prozent bedeutet. Grund für die Neubewertung ist unter anderem ein Spin-Off des US-Gechäfts des Schweizer Konkurrenten Holcim. So entstehe ein relevanter neuer Benchmark für Heidelberg Materials.