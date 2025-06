Sonderbericht Spahn handelte 'als Team 'Ich'' Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist in der Corona-Krise laut einem Untersuchungsbericht "gegen den Rat seiner Fachabteilungen" in großem Umfang in die Schutzmasken-Beschaffung eingestiegen. Das geht aus dem Bericht der …