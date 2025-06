Wie kann KI in Verwaltungsprozessen effektiv unterstützen?

Berlin (ots) -



- Abgleich zwischen wiederkehrenden Komponenten in Fachverfahren und geeigneten

Technologien liefert wirksame Ansätze für Automatisierung und

Verwaltungsmodernisierung

- Systematisierung ermöglicht übertragbare praxistaugliche Lösungen über

Fachbereichsgrenzen hinweg

- 16 Fachverfahren und drei zentrale KI-Technologien im Fokus: Medienbrüche

überwinden, Anträge automatisiert (vor-)prüfen und Verwaltungen vorausschauend

steuern durch Robotic Process Automation, Large Language Models und Machine

Learning-gestützte Prognosemodellierung



Die Bundesdruckerei GmbH, Technologieunternehmen des Bundes, veröffentlicht

gemeinsam mit der Technologieberatung Possible GmbH eine systematische Analyse

für die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in digitale

Verwaltungsprozesse. Der Report "Fachverfahren Decoded - Daten- und

KI-Anwendungen für effiziente öffentliche Verwaltungen" stellt ein Mapping vor,

mit dem sich Verwaltungen kurzfristig umsetzbaren Einsatzmöglichkeiten von KI

strukturiert annähern können. Der Report richtet sich an Entscheider und

Entscheiderinnen, Fachreferate sowie Digitalisierungsexperten und -expertinnen

in Behörden und Ministerien, die einen Einstieg in die Nutzung von KI suchen.









Ob Förderantrag, Baugenehmigung oder Passbeantragung: Vorgänge der öffentlichen

Verwaltung werden digital durch sogenannte Fachverfahren abgebildet. Aktuell

gibt es in Deutschland laut Schätzungen fast 20.000 Fachverfahren in Bund,

Ländern und Kommunen. Als spezialisierte Softwarelösungen für fachspezifische

Verfahren sollen sie eine effiziente Bearbeitung administrativer Prozesse

ermöglichen. Auch Zahlen der OnDea-Datenbank des Statistischen Bundesamtes

zeigen, welchen Umfang und welche Komplexität die Facharbeit öffentlicher

Verwaltungen in Deutschland hat: Laut dieser Quelle gibt es 28.730 Vorgaben, die

aus 2.905 Regelungsvorhaben hervorgehen.



Insbesondere bei dieser Vielzahl von Vorgaben und Fachverfahren können

Technologien wie Künstliche Intelligenz helfen, Ressourcen in der Verwaltung zu

sparen und Prozesse für Mitarbeitende zu vereinfachen. Der Report zeigt durch

leitfadengestützte Interviews mit Experten und Expertinnen aus fünf

Bundesministerien sowie einer umfassenden Desktop-Recherche: Der

Technologieeinsatz innerhalb der heterogenen Fachverfahrens-Landschaft wird

enorm erschwert; die Fachverfahren existieren überwiegend isoliert und

kommunizieren kaum miteinander. Mit einer systematischen Betrachtung über

Fachbereichsgrenzen hinweg leistet die Studie einen Beitrag dazu, diese Seite 1 von 3 Seite 2 ►





Rund 20.000 heterogene Fachverfahren: große Hürden für TechnologieeinsatzOb Förderantrag, Baugenehmigung oder Passbeantragung: Vorgänge der öffentlichenVerwaltung werden digital durch sogenannte Fachverfahren abgebildet. Aktuellgibt es in Deutschland laut Schätzungen fast 20.000 Fachverfahren in Bund,Ländern und Kommunen. Als spezialisierte Softwarelösungen für fachspezifischeVerfahren sollen sie eine effiziente Bearbeitung administrativer Prozesseermöglichen. Auch Zahlen der OnDea-Datenbank des Statistischen Bundesamteszeigen, welchen Umfang und welche Komplexität die Facharbeit öffentlicherVerwaltungen in Deutschland hat: Laut dieser Quelle gibt es 28.730 Vorgaben, dieaus 2.905 Regelungsvorhaben hervorgehen.Insbesondere bei dieser Vielzahl von Vorgaben und Fachverfahren könnenTechnologien wie Künstliche Intelligenz helfen, Ressourcen in der Verwaltung zusparen und Prozesse für Mitarbeitende zu vereinfachen. Der Report zeigt durchleitfadengestützte Interviews mit Experten und Expertinnen aus fünfBundesministerien sowie einer umfassenden Desktop-Recherche: DerTechnologieeinsatz innerhalb der heterogenen Fachverfahrens-Landschaft wirdenorm erschwert; die Fachverfahren existieren überwiegend isoliert undkommunizieren kaum miteinander. Mit einer systematischen Betrachtung überFachbereichsgrenzen hinweg leistet die Studie einen Beitrag dazu, diese