DZ BANK stuft BAYER AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Bayer bei einem fairen Wert von 36 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern sei besser als erwartet ins Jahr gestartet, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Allerdings dürfte sich der schwache US-Dollar erneut negativ auf die Prognose für 2025 auswirken. Ein möglicher positiver Faktor sei die 2025 erwartete Entscheidung des Supreme Court in den USA, ob dieses den Prüfungsantrag von Bayer auf angeblich fehlende Warnhinweise auf Krebsgefahren seiner Pflanzenschutzmittel annehmen werde. In der Sache dürfte bis Ende 2026 ein Urteil erfolgen. Eine Abspaltung des Agrarchemiegeschäfts stehe bis 2027 nicht auf der Agenda./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2025 / 10:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2025 / 10:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,38 % und einem Kurs von 26,77EUR auf Tradegate (24. Juni 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



