Tom Lee enthüllt: So reagiert der Markt auf die US-Bombardierung Irans!

Die großen US-Indizes zeigten sich am Montag weitgehend stabil – obwohl die USA durch Luftschläge auf drei iranische Nuklearanlagen faktisch in den Krieg zwischen Israel und Iran eingegriffen haben. Die Aktienmärkte notierten zuletzt nahezu unverändert. Gold fällt und auch der Ölpreis lag zeitweise im Minus und blieb deutlich unter den in der Nacht erreichten Hochs. Am Dienstag gab er ernezut deutlich nach.

"In gewisser Weise ist das keine Überraschung", sagt Tom Lee, Mitgründer und Leiter der Analyseabteilung von Fundstrat Global Advisors, im Interview mit CNBC. Er verweist auf ein bekanntes Börsenmotto von Art Cashin, langjähriger Trader an der New Yorker Börse: "Sell the buildup, buy the invasion" ("Verkaufe die Krise, kaufe die Invasion").

Gemeint ist: Anleger neigen dazu, schon im Vorfeld einer Krise ("buildup") aus Angst zu verkaufen – wenn der tatsächliche Konflikt ("invasion") eintritt, ist der Schock meist schon eingepreist. Dann lohnt es sich oft, wieder einzusteigen.

"Ich denke, der heutige Tag ist ein klassisches Beispiel dafür“, so Lee weiter. "Die Märkte waren bereits nervös, viele Investoren hatten Risiken reduziert, und der Volatilitätsindex (VIX) war schon erhöht. Insofern ist das eine durchaus typische Reaktion."

Der VIX, häufig auch als "Angstbarometer der Wall Street" bezeichnet, bewegte sich am Montag um die Marke von 21 – ein Niveau, das seit etwa einem Monat nicht mehr erreicht wurde.

Lee sieht in der Stabilität des Marktes sogar ein positives Signal für die kommenden Monate:

"Zu Beginn des Jahres hätten wir gesagt: Die Bombardierung eines iranischen Nuklearzentrums durch die USA wäre ein 'Black Swan'-Ereignis. Öl bei 120 Dollar, Aktienmärkte 10 Prozent im Minus", erklärt er.

"Aber nun ist es passiert – und Öl schießt nicht nach oben, die Märkte brechen nicht ein. Ich würde fast sagen: Der Markt wurde erneut einem Belastungstest unterzogen – und hat ihn bestanden. Das spricht dafür, dass Aktien in der zweiten Jahreshälfte gut laufen könnten."

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

