NEURA Robotics zeigt dritte Generation des humanoiden Roboters 4NE1

Metzingen (ots) - +++ 4NE1 ("For Anyone") als autonom operierender humanoider

Roboter präsentiert +++ Unterstützung der Menschen in der Industrie, im Haushalt

und in der Werkstatt +++ Dank des NEURA Omnisensors können Mensch und Roboter

erstmals sicher zusammenarbeiten +++ 4NE1 steht damit für nicht weniger als die

nächste technische Revolution - und ist ab sofort bestellbar (erste

Auslieferungen in 2025)



Mit dem 4NE1 (sprich "For Anyone") bringt NEURA Robotics den fortschrittlichsten

autonom-operierenden humanoiden Roboter auf den Markt. Ob beim Ausräumen der

Spülmaschine oder beim Zusammenlegen von T-Shirts - 4NE1 unterstützt Menschen

bei allen täglichen Aufgaben und Pflichten. Der Roboter kann Handwerkern auf

Baustellen und in Werkstätten zur Hand gehen oder in der industriellen

Produktion komplexe Aufgaben übernehmen. Er hilft damit perspektivisch, den

Fachkräftemangel abzufedern. Erste Auslieferungen des 4NE1 sind in diesem Jahr

geplant.







humanoide Roboter sind 'the next big thing' - nach dem Auto, Computer und

Smartphone. Es dauert nicht mehr lange, bis Roboter jedem Menschen den Alltag

erleichtern, ob im Privaten oder im Job", sagt David Reger, Gründer und CEO von

NEURA Robotics . "Mit dem Humanoiden 4NE1 und unserem Haushalts- und

Serviceroboter MiPA beginnt ein neues Kapitel für NEURA und für die Welt:

Roboter, die mitdenken und mitarbeiten. Mit unseren neuen Produkten machen wir

kognitive Robotik erstmals für alle greifbar - und starten die nächste

Tech-Revolution - made in Germany."



Kräftig, sensitiv, dauerhaft einsatzfähig: neuer Standard für Humanoide



Mit dem NEURA Omnisensor wird eine neue Stufe der sicheren

Mensch-Roboter-Kollaboration erreicht: Mit Hilfe der patentierten Technik kann

4NE1 Menschen von Objekten zuverlässig unterscheiden, sie erkennen und sein

Verhalten dynamisch an die jeweilige Situation anpassen.



Er kommt ohne Schutzkäfig aus und verfügt über eine kognitive Intelligenz, die

es ihm ermöglicht, seine Umgebung eigenständig wahrzunehmen, Entscheidungen zu

treffen und aus Erfahrungen zu lernen. Damit wird erstmals ein sicheres,

direktes Miteinander von Mensch und Roboter möglich.



Der Omni-Sensor ist nicht der einzige technische Meilenstein des 4NE1 im

Vergleich zu bisherigen humanoiden Robotern:



- Revolutionäre Haut: 4NE1 verfügt über eine "Artificial Skin". Die patentierte

NEURA Robotics-Technologie wird erstmals auf einem Roboter eingesetzt. Sie

imitiert Eigenschaften der menschlichen Haut und kann Berührungen spüren, kurz

bevor diese tatsächlich erfolgen. Damit ist ein weiterer Schritt auf dem Weg Seite 1 von 3 Seite 2 ►





