Neue Studie zum Wohnraumpotenzial durch Dachaufstockung und -Ausbau

lawmeetstax schrieb 12.06.25, 20:51

Aus einer Berufungsentscheidung gestern zu Gunsten von Bayer in Florida, 3 Richter:



“the record does not show that glyphosate is carcinogenic, Monsanto knew it was, and Monsanto intentionally sold its product without a warning label anyway.” The court continued: “Monsanto reasonably relied on decades of scientific evidence … Unsupported, salacious allegations, a scientific outlier, and isolated internal correspondence by mid-level employees – quoted out-of-context – simply do not meet the statutory requirements.”



Diese überaus starke Passage wird jetzt bestimmt auch in anderen Verfahren zitiert werden. Gut für Bayer!